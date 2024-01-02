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Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника - РИА Новости Крым, 02.01.2024
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 02.01.2024
2024-01-02T19:01
2024-01-02T19:01
2024-01-02T19:01
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту нет очередей к досмотровым пунктам. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
На Крымском мосту очередей нет