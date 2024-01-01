В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки
В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки
13:22 01.01.2024 (обновлено: 13:23 01.01.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В новогоднюю ночь крымчан стало больше: в республике родились семь детей, из них пять мальчиков и две девочки. Поздравляю всех мам и пап с новорожденными! Это огромное счастье", - написал он в своем ТГ-канале.
Аксенов подчеркнул, что наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. И это отражает ключевой приоритет государственной политики.
"На реализацию мер поддержки семей c детьми в прошедшем году было выделено 8,3 миллиарда рублей. Важным итогом года стало обеспечение 100% доступности дошкольного образования. Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО", - отметил глава республики.
Однако одних только финансовых и материальных мер недостаточно для преодоления современных демографических вызовов, подчеркнул он. Важно сохранять семейные ценности и традиции и прививать их детям.
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