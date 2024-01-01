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В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки
В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки - РИА Новости Крым, 01.01.2024
В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки
В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T13:22
2024-01-01T13:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. И это отражает ключевой приоритет государственной политики.Однако одних только финансовых и материальных мер недостаточно для преодоления современных демографических вызовов, подчеркнул он. Важно сохранять семейные ценности и традиции и прививать их детям.
https://crimea.ria.ru/20231214/zemlya-dlya-mnogodetnykh-semey-v-feodosii-narezali-200-uchastkov-1133557277.html
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новости крыма, крым, семья, сергей аксенов, общество, демография, новый год 2024
В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки

В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки

13:22 01.01.2024 (обновлено: 13:23 01.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В новогоднюю ночь крымчан стало больше: в республике родились семь детей, из них пять мальчиков и две девочки. Поздравляю всех мам и пап с новорожденными! Это огромное счастье", - написал он в своем ТГ-канале.
Аксенов подчеркнул, что наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. И это отражает ключевой приоритет государственной политики.
"На реализацию мер поддержки семей c детьми в прошедшем году было выделено 8,3 миллиарда рублей. Важным итогом года стало обеспечение 100% доступности дошкольного образования. Особое внимание уделяется поддержке семей участников СВО", - отметил глава республики.
Однако одних только финансовых и материальных мер недостаточно для преодоления современных демографических вызовов, подчеркнул он. Важно сохранять семейные ценности и традиции и прививать их детям.
Феодосия - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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Новости КрымаКрымсемьяСергей АксеновОбществоДемографияНовый год 2024
 
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