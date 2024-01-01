https://crimea.ria.ru/20240101/v-krymu-v-novogodnyuyu-noch-rodilis-pyat-malchikov-i-dve-devochki-1133945734.html

В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки

В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки - РИА Новости Крым, 01.01.2024

В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки

В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T13:22

2024-01-01T13:22

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сергей аксенов

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демография

новый год 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. В Крыму в новогоднюю ночь родились пять мальчиков и две девочки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов подчеркнул, что наступивший 2024 год объявлен Годом семьи. И это отражает ключевой приоритет государственной политики.Однако одних только финансовых и материальных мер недостаточно для преодоления современных демографических вызовов, подчеркнул он. Важно сохранять семейные ценности и традиции и прививать их детям.

https://crimea.ria.ru/20231214/zemlya-dlya-mnogodetnykh-semey-v-feodosii-narezali-200-uchastkov-1133557277.html

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новости крыма, крым, семья, сергей аксенов, общество, демография, новый год 2024