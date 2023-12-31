Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/krymskiy-most-otkryt-1133938590.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Крымский мост открыт
Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T19:29
2023-12-31T19:29
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
керчь
керченский пролив
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение на проезд автомобилей по мостовому переходу в воскресенье, 31 декабря, было введено около 12.40 и действовало до 13.20, затем - второй раз - в 19.00.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
керчь
керченский пролив
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, керчь, керченский пролив, новости крыма, крым
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту снова возобновлено

19:29 31.12.2023
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение на проезд автомобилей по мостовому переходу в воскресенье, 31 декабря, было введено около 12.40 и действовало до 13.20, затем - второй раз - в 19.00.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Крымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКерчьКерченский проливНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:35Цветущий Крым: где на Новый год искать подснежники и не только
19:45Секрет Оливье: краеведы узнали крымскую тайну французского ресторатора
19:29Крымский мост открыт
19:22Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:08В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт
19:02Крымский мост закрыт
18:41Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой
18:31Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи
18:15Ремонт пострадавших домов в Белгороде начнут 2 января – губернатор
18:07Российская ПВО сбила три украинских дрона над Ростовской областью
17:55Пять лет назад в Крыму открыли первую очередь трассы "Таврида" - видео
17:38Минус семьсот боевиков и склад ГСМ: итоги СВО за сутки
17:2014 снарядов от HIMARS и "Ольхи" - работа российских ПВО за сутки
17:17На Украине разбомбили летную технику на двух аэродромах
17:02На Пхукете катер с россиянами врезался в скалу – женщина погибла
16:45Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового года
16:22Потрясающий праздник: Новый год на Камчатке начался с землетрясения
15:51Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
15:36В результате атаки на Белгород пострадали 18 детей и 113 взрослых
15:11В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
Лента новостейМолния