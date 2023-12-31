https://crimea.ria.ru/20231231/krymskiy-most-otkryt-1133938590.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Крымский мост открыт

Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T19:29

2023-12-31T19:29

2023-12-31T19:29

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

керчь

керченский пролив

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение на проезд автомобилей по мостовому переходу в воскресенье, 31 декабря, было введено около 12.40 и действовало до 13.20, затем - второй раз - в 19.00.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крымский мост

керчь

керченский пролив

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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