Рейтинг@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231231/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1133932920.html
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T13:21
2023-12-31T13:21
крымский мост
транспорт
крым
новости крыма
керченский пролив
тамань
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение на проезд автомобилей по мостовому переходу было введено около 12.40.Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20231231/otboy-vozdushnoy-trevogi-v-sevastopole-1133933180.html
крымский мост
крым
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керченский пролив, тамань, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновили

13:21 31.12.2023
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Крымский мост снова открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение на проезд автомобилей по мостовому переходу было введено около 12.40.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
13:07
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
 
Крымский мостТранспортКрымНовости КрымаКерченский проливТаманьСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51Новый обстрел в Белгородской области – погиб пенсионер
15:36В результате атаки на Белгород пострадало 18 детей и 113 взрослых
15:11В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали трое взрослых и подросток
15:02В Белгороде во время атаки ВСУ погиб офицер СК – ему было 27 лет
14:48Лавров подвел политические итоги года – главное из интервью РИА Новости
14:17Новогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул
13:31Жители Белгорода несут цветы на стихийные мемориалы в центре города
13:23Спецборт МЧС России доставит из Белгорода в Москву 25 пострадавших
13:21Движение по Крымскому мосту возобновлено
13:07Отбой воздушной тревоги в Севастополе
13:03Дым в Севастополе - власти назвали причину
12:44Крымский мост закрыт
12:43В Севастополе воздушная тревога
12:10В гостинице "Харьков Палас" уничтожены руководители атаки на Белгород
11:58От провала "контрнаступа" до выдвижения Путина: топ событий года в России
11:34В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности
10:48В Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности
10:42Число жертв атаки ВСУ на Белгород выросло до 24
10:32ВСУ продолжают обстрелы мирных сел Херсонщины
10:15В городах Украины ночью прогремели взрывы
Лента новостейМолния