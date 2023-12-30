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Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева
Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с днем рождения губернатора Севастополя Михаила Развожаева, высказав уверенность в том, что связи между регионами РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T09:51
2023-12-30T09:51
2023-12-30T09:51
сергей аксенов
михаил развожаев
севастополь
политика
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с днем рождения губернатора Севастополя Михаила Развожаева, высказав уверенность в том, что связи между регионами будут расширяться и крепнуть.По мнению главы Крыма, Михаил Развожаев – "опытный и дальновидный управленец, настоящий патриот", благодаря чему в Севастополе под его руководством "успешно реализуются важные проекты" в самых разных сферах и крепнут связи с новыми регионами России.Он также высказал уверенность, что сотрудничество между Крымом и Севастополем продолжит расширяться."Благодарю моего коллегу за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Крым и Севастополем. Уверен, что связи между нашими регионами будут и дальше расширяться и развиваться… Желаю здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и новых достижений!".Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, михаил развожаев, севастополь, политика, общество, новости крыма
Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева
Аксенов: связи между Крымом и Севастополем будут крепнуть
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с днем рождения губернатора Севастополя Михаила Развожаева, высказав уверенность в том, что связи между регионами будут расширяться и крепнуть.
По мнению главы Крыма, Михаил Развожаев – "опытный и дальновидный управленец, настоящий патриот", благодаря чему в Севастополе под его руководством "успешно реализуются важные проекты" в самых разных сферах и крепнут связи с новыми регионами России.
"В это непростое время губернатор и его команда эффективно решают сложные и масштабные задачи, связанные с развитием города, с обеспечением безопасности севастопольцев, помогают нашим воинам и жителям вернувшихся в Россию территорий", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также высказал уверенность, что сотрудничество между Крымом и Севастополем продолжит расширяться.
"Благодарю моего коллегу за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Крым и Севастополем. Уверен, что связи между нашими регионами будут и дальше расширяться и развиваться… Желаю здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и новых достижений!".
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