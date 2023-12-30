https://crimea.ria.ru/20231230/aksenov-otsenil-rabotu-gubernatora-sevastopolya-razvozhaeva--1133914267.html

Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева

Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Аксенов оценил работу губернатора Севастополя Развожаева

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с днем рождения губернатора Севастополя Михаила Развожаева, высказав уверенность в том, что связи между регионами РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T09:51

2023-12-30T09:51

2023-12-30T09:51

сергей аксенов

михаил развожаев

севастополь

политика

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133914506_932:426:3162:1681_1920x0_80_0_0_7d80bbe018f67dc94ea940f358223866.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил с днем рождения губернатора Севастополя Михаила Развожаева, высказав уверенность в том, что связи между регионами будут расширяться и крепнуть.По мнению главы Крыма, Михаил Развожаев – "опытный и дальновидный управленец, настоящий патриот", благодаря чему в Севастополе под его руководством "успешно реализуются важные проекты" в самых разных сферах и крепнут связи с новыми регионами России.Он также высказал уверенность, что сотрудничество между Крымом и Севастополем продолжит расширяться."Благодарю моего коллегу за большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Крым и Севастополем. Уверен, что связи между нашими регионами будут и дальше расширяться и развиваться… Желаю здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и новых достижений!".Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев: судьбу штаба ЧФ в Севастополе определяет Минобороны Аксенов дал совет украинским "ждунам" в Крыму Россия не допустит возврата Украины к границам 1991 года: ответ Лаврова

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, михаил развожаев, севастополь, политика, общество, новости крыма