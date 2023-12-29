В Крыму электричкам добавят вагоны на праздники и выходные
В Крыму с 2024 года к электричкам добавят дополнительные вагоны на праздники и выходные
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектричка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. В праздничные и выходные дни в состав четырех электропоездов в Крыму добавят дополнительные вагоны. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минтранса со ссылкой на компанию-перевозчика.
"По субботам, воскресеньям и праздничным дням с января по май 2024 год увеличат состав поездов до шести вагонов", – сказано в сообщении.
Изменения коснутся электропоезда № 7212/7211 сообщением Евпатория - Севастополь; № 7216/7215 сообщением Евпатория – Севастополь; № 7202/7201 сообщением Севастополь – Евпатория и № 7206/7205 сообщением Севастополь – Евпатория.
Кроме того в ведомстве напомнили, что с 30 декабря 2023 по 9 января 2024 года общественный транспорт по муниципальным и межмуниципальным маршрутам в населенных пунктах Крыма будет ходить в режиме выходного дня.
Ранее сообщалось, что в период новогодних праздников некоторые пригородные железнодорожные кассы в Крыму будут закрыты. 1 января купить билет на пригородные поезда будет нельзя на станциях Красноперекопск, Бахчисарай, Нижнегорская, Кировская, Краснофлотская, Армянск. Станции Азовская и Багерово будут закрыты 1 и 7 января, Почтовая – с 1 по 8 января.
При этом с 1 января в Крыму подорожают билеты на электрички по некоторым пригородным направлениям. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория – 158 рублей. Ранее проезд стоил 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная цена поездки составит 530 рублей вместо 488,60 рублей.
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