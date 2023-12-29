Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ
Оборудование для операций с минимальной травматичностью закупили в Бахчисарайскую ЦРБ
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Бахчисарайской ЦРБ установлено новое оборудование
© Telegram-канал Минздрава Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новое хирургическое оборудование поставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым.
"В Бахчисарайскую ЦРБ за счет средств нормированного страхового запаса приобретена и введена в эксплуатацию эндоскопическая хирургическая электромеханическая система (хирургическая стойка с комплектом оборудования и инструментария для выполнения лапароскопических операций), которая будет использоваться для проведения малоинвазивных эндохирургических манипуляций и оперативных вмешательств", – говорится в сообщении.
С помощью новго оборудования в хирургическом отделении будут проводиться эндоскопические оперативные вмешательства, которые, в отличие от полостных операций, менее травматичны. Доступ в организм пациента осуществляется без нарушения целостности покровных тканей. После операции, как правило, отсутствуют рубцы.
"Использование эндоскопической хирургической электромеханической системы сократит срок восстановления пациентов после операции, а также время их пребывания стационаре", – утоняют в Минздраве РК.
В конце декабря Министерство здравоохранения Крыма сообщало, что несколько районов республики получили девять передвижных медицинских комплексов. В больницы поставлены три передвижных ФАПа для оказания первичной медико-санитарной помощи, два передвижных флюорографа, а также один комплекс с возможностью проведения флюорографии и маммографии.
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