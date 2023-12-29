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Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ
Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ
Новое хирургическое оборудование поставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T17:48
2023-12-29T17:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новое хирургическое оборудование поставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым.С помощью новго оборудования в хирургическом отделении будут проводиться эндоскопические оперативные вмешательства, которые, в отличие от полостных операций, менее травматичны. Доступ в организм пациента осуществляется без нарушения целостности покровных тканей. После операции, как правило, отсутствуют рубцы.В конце декабря Министерство здравоохранения Крыма сообщало, что несколько районов республики получили девять передвижных медицинских комплексов. В больницы поставлены три передвижных ФАПа для оказания первичной медико-санитарной помощи, два передвижных флюорографа, а также один комплекс с возможностью проведения флюорографии и маммографии.Читайте также на РИА Новости Крым:50 объектов здравоохранения открыли в Крыму в 2023 году - минздравНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд
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Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ

Оборудование для операций с минимальной травматичностью закупили в Бахчисарайскую ЦРБ

17:48 29.12.2023
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Бахчисарайской ЦРБ установлено новое оборудование
В Бахчисарайской ЦРБ установлено новое оборудование
© Telegram-канал Минздрава Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новое хирургическое оборудование поставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым.

"В Бахчисарайскую ЦРБ за счет средств нормированного страхового запаса приобретена и введена в эксплуатацию эндоскопическая хирургическая электромеханическая система (хирургическая стойка с комплектом оборудования и инструментария для выполнения лапароскопических операций), которая будет использоваться для проведения малоинвазивных эндохирургических манипуляций и оперативных вмешательств", – говорится в сообщении.

С помощью новго оборудования в хирургическом отделении будут проводиться эндоскопические оперативные вмешательства, которые, в отличие от полостных операций, менее травматичны. Доступ в организм пациента осуществляется без нарушения целостности покровных тканей. После операции, как правило, отсутствуют рубцы.

"Использование эндоскопической хирургической электромеханической системы сократит срок восстановления пациентов после операции, а также время их пребывания стационаре", – утоняют в Минздраве РК.

В конце декабря Министерство здравоохранения Крыма сообщало, что несколько районов республики получили девять передвижных медицинских комплексов. В больницы поставлены три передвижных ФАПа для оказания первичной медико-санитарной помощи, два передвижных флюорографа, а также один комплекс с возможностью проведения флюорографии и маммографии.
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