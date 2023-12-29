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Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ

Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Новым хирургическим оборудованием оснастили Бахчисарайскую ЦРБ

Новое хирургическое оборудование поставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T17:48

2023-12-29T17:48

2023-12-29T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости Крым. Новое хирургическое оборудование поставили в Бахчисарайскую центральную районную больницу. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Крым.С помощью новго оборудования в хирургическом отделении будут проводиться эндоскопические оперативные вмешательства, которые, в отличие от полостных операций, менее травматичны. Доступ в организм пациента осуществляется без нарушения целостности покровных тканей. После операции, как правило, отсутствуют рубцы.В конце декабря Министерство здравоохранения Крыма сообщало, что несколько районов республики получили девять передвижных медицинских комплексов. В больницы поставлены три передвижных ФАПа для оказания первичной медико-санитарной помощи, два передвижных флюорографа, а также один комплекс с возможностью проведения флюорографии и маммографии.Читайте также на РИА Новости Крым:50 объектов здравоохранения открыли в Крыму в 2023 году - минздравНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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