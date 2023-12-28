https://crimea.ria.ru/20231228/kak-krym-ukomplektovan-meditsinskimi-kadrami-na-konets-2023-goda---minzdrav-1133852994.html
Как Крым укомплектован медицинскими кадрами на конец 2023 года - Минздрав
Как Крым укомплектован медицинскими кадрами на конец 2023 года - Минздрав - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Как Крым укомплектован медицинскими кадрами на конец 2023 года - Минздрав
К концу 2023 года медицинские организации в Крыму будут обеспечены необходимым числом кадров на 90%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T06:01
2023-12-28T06:01
2023-12-28T06:01
радио "спутник в крыму"
крым
минздрав крыма
антон лясковский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. К концу 2023 года медицинские организации в Крыму будут обеспечены необходимым числом кадров на 90%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.По его словам, улучшить ситуацию с медиками в Крыму удалось благодаря региональному проекту "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" нацпроекта "Здравоохранение"."Это один из самых сложных проектов, где не все можно решить деньгами", – отметил он.При оказании финансовой поддержки акцент делается на первичное звено, редкие специальности и работу в сельских поселениях, пояснил Лясковский. В частности, специалистам доплачивают определенные суммы и компенсируют траты на съем жилья и ЖКХ.Так, например, врачам первичного звена и редких специальностей добавляется к зарплате 7 тысяч рублей, фельдшерам – 5 тысяч, медсестрам – 4. Такие доплаты в Крыму получают 5337 медработников, и это самые крупные расходы – 462 млн федеральных рублей.Еще 94 млн рублей в рамках финансирования проекта предусмотрены на компенсацию затрат на съем жилья в Крыму иногородним специалистам. "В городах от 20 до 30 тысяч рублей в месяц медорганизации компенсируют каждому иногороднему медработнику", – уточнил Лясковский.Для обеспечения потребностей крымчан, по словам Лясковского, в дальние районы республики, в населенные пункты с малой численностью населения – до 20 человек – стали организовываться выезды небольших бригад для оказания качественной медицинской помощи. "Выезжают узкие специалисты. А где нет аптечных пунктов - организована доставка лекарственных препаратов первой необходимости, и их можно с колес приобрести, если нет аптеки", – отметил он.По словам Лясковского, в числе дефицитных специальностей в Крыму – эндокринологи, офтальмологи, педиатры и ряд других. Поэтому в республике рады видеть новых сотрудников.По данным сервиса ГородРабот.ру, средняя зарплата врача в Крыму в 2023 год составила 43 230 рублей. На портале отмечается, что статистика показывает предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учетом надбавок, премий и переработок.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму будет работать скорая помощь на новогодние праздники Каких врачей не хватает в Крыму Скорая помощь в Крыму: с какими заболеваниями госпитализируют чаще всего
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крым, минздрав крыма, антон лясковский, новости, кадры, новости крыма
Как Крым укомплектован медицинскими кадрами на конец 2023 года - Минздрав
Крым обеспечен медицинскими кадрами на 90% – Минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым.
К концу 2023 года медицинские организации в Крыму будут обеспечены необходимым числом кадров на 90%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.
По его словам, улучшить ситуацию с медиками в Крыму удалось благодаря региональному проекту "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" нацпроекта "Здравоохранение".
"Это один из самых сложных проектов, где не все можно решить деньгами", – отметил он.
При оказании финансовой поддержки акцент делается на первичное звено, редкие специальности и работу в сельских поселениях, пояснил Лясковский. В частности, специалистам доплачивают определенные суммы и компенсируют траты на съем жилья и ЖКХ.
Так, например, врачам первичного звена и редких специальностей добавляется к зарплате 7 тысяч рублей, фельдшерам – 5 тысяч, медсестрам – 4. Такие доплаты в Крыму получают 5337 медработников, и это самые крупные расходы – 462 млн федеральных рублей.
"Кроме того компенсируется оплата ЖКХ тем, кто работает в сельской местности, – добавил Лясковский. – Там суммы незначительные – 750 рублей в месяц, но всего компенсации коммунальных затрат получают 5809 человек, и это 44 миллиона рублей".
Еще 94 млн рублей в рамках финансирования проекта предусмотрены на компенсацию затрат на съем жилья в Крыму иногородним специалистам. "В городах от 20 до 30 тысяч рублей в месяц медорганизации компенсируют каждому иногороднему медработнику", – уточнил Лясковский.
"Все это позволило выйти на 90% обеспеченности кадрами как врачей, так и медицинских работников, – заявил замминистра. – Естественно, где-то остаются дефицитные специальности, где-то врачей не хватает. Но сейчас врачей будет не хватать всегда, потому что возрастают постоянно требования к оказанию медицинской помощи, более качественному общению с пациентами, более широкому охвату", – добавил он.
Для обеспечения потребностей крымчан, по словам Лясковского, в дальние районы республики, в населенные пункты с малой численностью населения – до 20 человек – стали организовываться выезды небольших бригад
для оказания качественной медицинской помощи.
"Выезжают узкие специалисты. А где нет аптечных пунктов - организована доставка лекарственных препаратов первой необходимости, и их можно с колес приобрести, если нет аптеки", – отметил он.
По словам Лясковского, в числе дефицитных специальностей в Крыму – эндокринологи, офтальмологи, педиатры и ряд других. Поэтому в республике рады видеть новых сотрудников.
"Для каждого врача найдется своя работа. А наша задача – это выход уже на следующий уровень – обеспечить выбор того или иного специалиста, чтобы он был не один на весь район, чтобы была определенная конкуренция, потому что все эти механизмы работают на качество", – заключил замминистра.
По данным сервиса ГородРабот.ру
, средняя зарплата врача в Крыму в 2023 год составила 43 230 рублей. На портале отмечается, что статистика показывает предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учетом надбавок, премий и переработок.
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