https://crimea.ria.ru/20231228/izdevalsya-nad-plennymi-osuzhden-boevik-vsu-1133876721.html

Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ

Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ

За издевательства над пленными осужден заместитель командира одной из войсковых частей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T18:05

2023-12-28T18:05

2023-12-28T18:05

ск рф (следственный комитет российской федерации)

суд

приговор

всу (вооруженные силы украины)

новости

пленные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. За издевательства над пленными осужден заместитель командира одной из войсковых частей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.По информации СК России, Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора подсудимому. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пп. "б", "г" ч. 2 ст. 115 и пп. "б", "в", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия, совершенное по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего в связи с осуществлением им служебной деятельности).Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный объявлен в международный розыск.В ноябре в Донецке был осужден командир взвода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного. Суд приговорил его к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевВыстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, приговор, всу (вооруженные силы украины), новости, пленные