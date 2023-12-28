https://crimea.ria.ru/20231228/izdevalsya-nad-plennymi-osuzhden-boevik-vsu-1133876721.html
Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ
Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ
За издевательства над пленными осужден заместитель командира одной из войсковых частей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T18:05
2023-12-28T18:05
2023-12-28T18:05
ск рф (следственный комитет российской федерации)
суд
приговор
всу (вооруженные силы украины)
новости
пленные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. За издевательства над пленными осужден заместитель командира одной из войсковых частей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.По информации СК России, Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора подсудимому. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пп. "б", "г" ч. 2 ст. 115 и пп. "б", "в", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия, совершенное по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего в связи с осуществлением им служебной деятельности).Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный объявлен в международный розыск.В ноябре в Донецке был осужден командир взвода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного. Суд приговорил его к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевик ВСУ получил пожизненное за приказ расстрелять 37 мариупольцевВыстрелил в женщину из гранатомета: боевик ВСУ получил 14 лет "строгача"Расстрел за "хлеб": карателя ВСУ приговорили к 19 годам строгого режима
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), суд, приговор, всу (вооруженные силы украины), новости, пленные
Издевался над пленными: осужден боевик ВСУ
Боевик ВСУ осужден за издевательства над пленными и объявлен в розыск
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. За издевательства над пленными осужден заместитель командира одной из войсковых частей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета РФ.
"В период с 30 марта по 7 апреля 2022 года пять российских военнослужащих при выполнении задач СВО на территории Черниговской области Украины были взяты в плен представителями вооруженных формирований Украины. В последующем они были доставлены на территорию войсковой части, дислоцированной в городе Нежин, где подсудимый в ходе допроса пленных начал избивать их. Одному из потерпевших он нанес удар ножом в спину", - говорится в сообщении.
По информации СК России, Верховный Суд ДНР признал доказательства, собранные следствием, достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора подсудимому.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов), пп. "б", "г" ч. 2 ст. 115 и пп. "б", "в", "г" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия, совершенное по мотивам вражды в отношении российского военнослужащего в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Суд заочно приговорил военнослужащего ВСУ к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный объявлен в международный розыск.
В ноябре в Донецке был осужден
командир взвода ВСУ, который застрелил пятерых мирных жителей Мариуполя и раненого военнопленного. Суд приговорил его к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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