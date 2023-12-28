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Где в Симферополе не будет света в пятницу: список адресов

Где в Симферополе не будет света в пятницу: список адресов - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Где в Симферополе не будет света в пятницу: список адресов

В Симферополе больше десяти улиц останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T21:38

2023-12-28T21:38

2023-12-28T21:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В Симферополе больше десяти улиц останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК "Крымэнерго".Уточняется, что света в пятницу не будет у абонентов, проживающих по адресам: Евпаторийское шоссе, 3/1-39 (нечет); пер. Евпаторийский, 8, 19; ул. Ким, 2-18 (чет); пер. Персиковый, 1-18; пер. Сторожевой, 3/4; ул. Хромченко, 10-22 (чет), 7-21(нечет); ул. Москалева, 1; ул. Декабристов, 14-20А (чет); 13-21А (нечет); ул. Морозова, 8-14 (чет), 19-23 (нечет); бул. Франко, 22-24 (чет); ул. Шполянской, 12А-18 (чет), 17-23 (нечет); ул. Альпинистов, 4-22 (чет), 3-39 (нечет); ул. Москалева, 14-28 (чет); ул. Западная, 8-12 (чет), 3-9 (нечет); ул. Строителей, 30/6-34А (чет).Также подачу электричества временно ограничат на улицах Зеленая и Степная в поселке Давыдовка.Энергетики рекомендуют отключать электроприборы от сетей на время проведения работ, чтобы не допустить их повреждения, когда подача электроэнергии будет восстановлена.В пресс-службе госпредприятия напомнили, что своевременный ремонт электрооборудования позволяет обеспечивать надежное и стабильное энергоснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летВ Крыму модернизируют объекты энергетикиКраснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи

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