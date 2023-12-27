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Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество
В России должна появиться система доплаты за наставничество. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Госсовета в среду. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T18:25
2023-12-27T18:25
2023-12-27T18:29
владимир путин (политик)
образование в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В России должна появиться система доплаты за наставничество. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Госсовета в среду.Также президент предложил учредить ежегодную премию "Наставник года", и подчернул, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы.В частности, по его словам, речь должна идти как об участи ветеранов СВО во внешкольных мероприятиях, так и о преподавании предмета "Основы безопасности и защиты Родины"."Особое внимание прошу обратить на поддержку воспитанников детских домов. Нужно настроить механизмы их профессионального обучения, последующего трудоустройства, посмотреть какое содействие необходимо некоммерческим организациям, волонтерам, людям, которые добровольно берут на себя миссию наставников", - добавил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму прошел Год педагога и наставника?Год педагога и наставника. Планы и перспективыВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
https://crimea.ria.ru/20231227/zaplaty-uchiteley-v-rossii-nuzhno-privesti-k-edinomu-urovnyu--putin-1133848569.html
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владимир путин (политик), образование в россии, новости
Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество
Путин: за наставничество будут предусмотрены доплаты
18:25 27.12.2023 (обновлено: 18:29 27.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В России должна появиться система доплаты за наставничество. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Госсовета в среду.
"Возможности начисления доплат за работу наставником нужно предусмотреть законодательно", - заявил Путин
Также президент предложил учредить ежегодную премию "Наставник года", и подчернул, что воспитательная работа не должна быть ограничена рамками школы.
"Нам нужно сформировать целостную систему наставничества для детей и молодежи, обязательно задействовать потенциал "Сириуса", платформу "Россия-страна возможностей", движения детей и молодежи, активно подключать к этой работе ветеранов боевых действий", - сказал президент.
В частности, по его словам, речь должна идти как об участи ветеранов СВО во внешкольных мероприятиях, так и о преподавании предмета "Основы безопасности и защиты Родины".
"Особое внимание прошу обратить на поддержку воспитанников детских домов. Нужно настроить механизмы их профессионального обучения, последующего трудоустройства, посмотреть какое содействие необходимо некоммерческим организациям, волонтерам, людям, которые добровольно берут на себя миссию наставников", - добавил президент.
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