https://crimea.ria.ru/20231227/kogda-korporativ-ne-v-radost-ekspert-o-skhemakh-novogodnego-moshennichestva-1133782692.html
Когда корпоратив не в радость: эксперт о схемах новогоднего мошенничества
Когда корпоратив не в радость: эксперт о схемах новогоднего мошенничества - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Когда корпоратив не в радость: эксперт о схемах новогоднего мошенничества
Накануне Нового года мошенники пытаются "заработать" на организации праздничных корпоративов. Как не попасться на удочку любителей легкой наживы, в эфире радио... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T21:44
2023-12-27T21:44
2023-12-27T21:44
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
мошенничество
общество
новый год
новости
игорь серегин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Накануне Нового года мошенники пытаются "заработать" на организации праздничных корпоративов. Как не попасться на удочку любителей легкой наживы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин."Можно любой компании прислать письмо и в письме предложить организовать корпоратив по ценам чуть ниже рыночных, от лица предприятия, которое организовывает праздничные мероприятия. Можно подделать его домен, предложить скидку, попросить предоплату", - предупреждает эксперт.Жертвами мошенников становятся обычно небольшие компании, потому что в крупных организациях - более сложный процесс согласования затрат, они больше защищены от такого рода афер."А в маленьких, у которых до ста сотрудников и в которых, скажем так, не слишком обеспокоены вопросами информационной безопасности и противодействия мошенничеству, там подобная схема может вполне сработать", - предупреждает эксперт.При получении таких "писем счастья" он рекомендует не спешить с ответом.Эксперт также советует не публиковать информацию о предстоящих новогодних корпоративах в соцсетях, поскольку именно оттуда мошенники чаще всего черпают информацию. После таких постов они атакуют личную почту автора поста, с помощью которой находят корпоративный адрес.Накануне прошлого Нового года крымчане лишились пяти миллионов рублей в результате действий мошенников. В подавляющем большинстве случаев аферисты работали, используя информацию из соцсетей и мессенджеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенниковЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет эксперта, мошенничество, общество, новый год, новости, игорь серегин
Когда корпоратив не в радость: эксперт о схемах новогоднего мошенничества
Как не попасться на удочку мошенников при организации новогодних корпоративов - эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым.
Накануне Нового года мошенники пытаются "заработать" на организации праздничных корпоративов. Как не попасться на удочку любителей легкой наживы, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин.
"Можно любой компании прислать письмо и в письме предложить организовать корпоратив по ценам чуть ниже рыночных, от лица предприятия, которое организовывает праздничные мероприятия. Можно подделать его домен, предложить скидку, попросить предоплату", - предупреждает эксперт.
Жертвами мошенников становятся обычно небольшие компании, потому что в крупных организациях - более сложный процесс согласования затрат, они больше защищены от такого рода афер.
"А в маленьких, у которых до ста сотрудников и в которых, скажем так, не слишком обеспокоены вопросами информационной безопасности и противодействия мошенничеству, там подобная схема может вполне сработать", - предупреждает эксперт.
При получении таких "писем счастья" он рекомендует не спешить с ответом.
"Если в письме есть реквизиты, номера телефонов, ИНН, номера счетов и так далее, их обязательно надо проверить через публичные сервисы. И прежде чем переводить какие-то деньги, нужно показать эти счета бухгалтерам, у которых обычно чуть выше степень осведомленности о финансовых вопросах. Поможет простая внимательность", - сказал Игорь Серегин.
Эксперт также советует не публиковать информацию о предстоящих новогодних корпоративах в соцсетях, поскольку именно оттуда мошенники чаще всего черпают информацию. После таких постов они атакуют личную почту автора поста, с помощью которой находят корпоративный адрес.
Накануне прошлого Нового года крымчане лишились пяти миллионов рублей
в результате действий мошенников. В подавляющем большинстве случаев аферисты работали, используя информацию из соцсетей и мессенджеров.
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