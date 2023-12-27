https://crimea.ria.ru/20231227/kogda-korporativ-ne-v-radost-ekspert-o-skhemakh-novogodnego-moshennichestva-1133782692.html

Когда корпоратив не в радость: эксперт о схемах новогоднего мошенничества

Когда корпоратив не в радость: эксперт о схемах новогоднего мошенничества - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Когда корпоратив не в радость: эксперт о схемах новогоднего мошенничества

Накануне Нового года мошенники пытаются "заработать" на организации праздничных корпоративов. Как не попасться на удочку любителей легкой наживы, в эфире радио... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T21:44

2023-12-27T21:44

2023-12-27T21:44

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

мошенничество

общество

новый год

новости

игорь серегин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Накануне Нового года мошенники пытаются "заработать" на организации праздничных корпоративов. Как не попасться на удочку любителей легкой наживы, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт по информационной безопасности одного из крупнейших банков Крыма Игорь Серегин."Можно любой компании прислать письмо и в письме предложить организовать корпоратив по ценам чуть ниже рыночных, от лица предприятия, которое организовывает праздничные мероприятия. Можно подделать его домен, предложить скидку, попросить предоплату", - предупреждает эксперт.Жертвами мошенников становятся обычно небольшие компании, потому что в крупных организациях - более сложный процесс согласования затрат, они больше защищены от такого рода афер."А в маленьких, у которых до ста сотрудников и в которых, скажем так, не слишком обеспокоены вопросами информационной безопасности и противодействия мошенничеству, там подобная схема может вполне сработать", - предупреждает эксперт.При получении таких "писем счастья" он рекомендует не спешить с ответом.Эксперт также советует не публиковать информацию о предстоящих новогодних корпоративах в соцсетях, поскольку именно оттуда мошенники чаще всего черпают информацию. После таких постов они атакуют личную почту автора поста, с помощью которой находят корпоративный адрес.Накануне прошлого Нового года крымчане лишились пяти миллионов рублей в результате действий мошенников. В подавляющем большинстве случаев аферисты работали, используя информацию из соцсетей и мессенджеров.Читайте также на РИА Новости Крым:Бдительный пенсионер из Симферополя поймал мошенника Остерегайтесь QR-кодов: эксперт рассказал о новых уловках мошенниковЖители Крыма отдали мошенникам 26 миллионов рублей за неделю

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, мошенничество, общество, новый год, новости, игорь серегин