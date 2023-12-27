https://crimea.ria.ru/20231227/kak-kamery-slezheniya-lesokhranitel--beregut-lesa-kryma-ot-pozhara-1133837303.html

Как камеры слежения "Лесохранитель" берегут леса Крыма от пожара

Как камеры слежения "Лесохранитель" берегут леса Крыма от пожара - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Как камеры слежения "Лесохранитель" берегут леса Крыма от пожара

К концу 2023 года удалось охватить видеонаблюдением 70 процентов территории крымских лесов. Это технологический прорыв, который позволил снизить количество... РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T22:22

2023-12-27T22:22

2023-12-27T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. К концу 2023 года удалось охватить видеонаблюдением 70 процентов территории крымских лесов. Это технологический прорыв, который позволил снизить количество пожаров на 80% - такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Камеры специальной электронной системы "Лесохранитель" работают круглосуточно в автоматическом режиме, и при любом задымлении сразу задается точка координат, где оно происходит. Пожарные имеют возможность ликвидировать возгорание на начальном этапе."В целом в этом году незначительный рост по количеству пожаров - около 20, с 2017 по 2019 год у нас происходило ежегодно около ста пожаров площадью более 300 гектаров. Это технологический прорыв", - говорит Игорь Скуртул.По его словам, в 2023 году на 23% увеличилось количество возгораний – это в первую очередь связано с длительным засушливым периодом с июля по октябрь."Вместе с тем подчеркну, что по пожарам в жилье, то есть по поажарам техногенного характера есть существенное снижение – на 4%. Что касается погибших, то здесь мы добились снижения на 25%, возможно, в связи с тем, что отопительный сезон стартовал чуть позже. На сегодняшний день у нас 50 погибших, в прошлом году эта цифра была 70", - говорит он.Игорь Скуртул также рассказал, какие санкции предусмотрены на использование запрещенной пиротехники в новогоднюю ночь. В Крыму, по его словам, разрешено применять только продукцию первого класса – хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год52 человека погибли на пожарах в Крыму с начала этого года - ГУ МЧС

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