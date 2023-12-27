https://crimea.ria.ru/20231227/kak-kamery-slezheniya-lesokhranitel--beregut-lesa-kryma-ot-pozhara-1133837303.html
Как камеры слежения "Лесохранитель" берегут леса Крыма от пожара
Как камеры слежения "Лесохранитель" берегут леса Крыма от пожара - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Как камеры слежения "Лесохранитель" берегут леса Крыма от пожара
К концу 2023 года удалось охватить видеонаблюдением 70 процентов территории крымских лесов. Это технологический прорыв, который позволил снизить количество... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T22:22
2023-12-27T22:22
2023-12-27T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. К концу 2023 года удалось охватить видеонаблюдением 70 процентов территории крымских лесов. Это технологический прорыв, который позволил снизить количество пожаров на 80% - такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.Камеры специальной электронной системы "Лесохранитель" работают круглосуточно в автоматическом режиме, и при любом задымлении сразу задается точка координат, где оно происходит. Пожарные имеют возможность ликвидировать возгорание на начальном этапе."В целом в этом году незначительный рост по количеству пожаров - около 20, с 2017 по 2019 год у нас происходило ежегодно около ста пожаров площадью более 300 гектаров. Это технологический прорыв", - говорит Игорь Скуртул.По его словам, в 2023 году на 23% увеличилось количество возгораний – это в первую очередь связано с длительным засушливым периодом с июля по октябрь."Вместе с тем подчеркну, что по пожарам в жилье, то есть по поажарам техногенного характера есть существенное снижение – на 4%. Что касается погибших, то здесь мы добились снижения на 25%, возможно, в связи с тем, что отопительный сезон стартовал чуть позже. На сегодняшний день у нас 50 погибших, в прошлом году эта цифра была 70", - говорит он.Игорь Скуртул также рассказал, какие санкции предусмотрены на использование запрещенной пиротехники в новогоднюю ночь. В Крыму, по его словам, разрешено применять только продукцию первого класса – хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчан попросили не запускать фейерверки в Новый год52 человека погибли на пожарах в Крыму с начала этого года - ГУ МЧС
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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гу мчс рф по республике крым, игорь скуртул, пожар, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, крым, новости крыма
Как камеры слежения "Лесохранитель" берегут леса Крыма от пожара
Установка видеокамер позволила на 80% снизить количество лесных пожаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. К концу 2023 года удалось охватить видеонаблюдением 70 процентов территории крымских лесов. Это технологический прорыв, который позволил снизить количество пожаров на 80% - такие цифры в пресс-центре РИА Новости Крым озвучил замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.
"В Крыму около 330 тысяч гектаров лесных массивов. Мы их защитили системами видеонаблюдения. Если еще два года назад у нас было 10 камер, охват около 15-20%, то на сегодняшний день у нас уже 33 видеокамеры, и охват территории составляет около 70%", - говорит он.
Камеры специальной электронной системы "Лесохранитель" работают круглосуточно в автоматическом режиме, и при любом задымлении сразу задается точка координат, где оно происходит. Пожарные имеют возможность ликвидировать возгорание на начальном этапе.
"В целом в этом году незначительный рост по количеству пожаров - около 20, с 2017 по 2019 год у нас происходило ежегодно около ста пожаров площадью более 300 гектаров. Это технологический прорыв", - говорит Игорь Скуртул.
По его словам, в 2023 году на 23% увеличилось количество возгораний – это в первую очередь связано с длительным засушливым периодом с июля по октябрь.
"Вместе с тем подчеркну, что по пожарам в жилье, то есть по поажарам техногенного характера есть существенное снижение – на 4%. Что касается погибших, то здесь мы добились снижения на 25%, возможно, в связи с тем, что отопительный сезон стартовал чуть позже. На сегодняшний день у нас 50 погибших, в прошлом году эта цифра была 70", - говорит он.
Игорь Скуртул также рассказал
, какие санкции предусмотрены на использование запрещенной пиротехники в новогоднюю ночь. В Крыму, по его словам, разрешено применять только продукцию первого класса – хлопушки, бенгальские огни и холодные фонтаны.
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