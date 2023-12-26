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Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
Военные учения проходят в Черноморском районе во вторник. Об этом предупреждает глава администрации района Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T11:06
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министерство обороны рф
наталья писарева
новости крыма
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Военные учения проходят в Черноморском районе во вторник. Об этом предупреждает глава администрации района Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.Учения проходили в Черноморском районе в воскресенье, 24 декабря.На территории Республики Крым и Севастополя, где действует желтый уровень террористической опасности, Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения. Сообщение о них публикуются в соцсетях на официальных страницах и каналах местных властей.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской целиКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в СевастополеНа северо-западе Крыма Минобороны проводит учения
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, наталья писарева, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно

Учения Минобороны РФ в Черноморском районе Крыма проходят во вторник

11:06 26.12.2023 (обновлено: 11:11 26.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Крыму формируют казачий батальон "Таврида" в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО
В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Военные учения проходят в Черноморском районе во вторник. Об этом предупреждает глава администрации района Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.

"26 декабря учения Минобороны РФ на территории Черноморского района с 10:30 до 21:00", – говорится в сообщении Telegram-канала мэра.

Учения проходили в Черноморском районе в воскресенье, 24 декабря.
На территории Республики Крым и Севастополя, где действует желтый уровень террористической опасности, Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения. Сообщение о них публикуются в соцсетях на официальных страницах и каналах местных властей.
Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
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Министерство обороны РФНаталья ПисареваНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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