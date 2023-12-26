https://crimea.ria.ru/20231226/gromkie-zvuki-v-chernomorskom-rayone-kryma-chto-izvestno-1133803334.html

Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно

Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно

Военные учения проходят в Черноморском районе во вторник. Об этом предупреждает глава администрации района Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T11:06

2023-12-26T11:06

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министерство обороны рф

наталья писарева

новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Военные учения проходят в Черноморском районе во вторник. Об этом предупреждает глава администрации района Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.Учения проходили в Черноморском районе в воскресенье, 24 декабря.На территории Республики Крым и Севастополя, где действует желтый уровень террористической опасности, Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения. Сообщение о них публикуются в соцсетях на официальных страницах и каналах местных властей.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской целиКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в СевастополеНа северо-западе Крыма Минобороны проводит учения

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, наталья писарева, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя