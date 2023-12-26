https://crimea.ria.ru/20231226/gromkie-zvuki-v-chernomorskom-rayone-kryma-chto-izvestno-1133803334.html
Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
Военные учения проходят в Черноморском районе во вторник. Об этом предупреждает глава администрации района Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T11:06
2023-12-26T11:06
2023-12-26T11:11
министерство обороны рф
наталья писарева
новости крыма
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Военные учения проходят в Черноморском районе во вторник. Об этом предупреждает глава администрации района Наталья Писарева со ссылкой на местный телеканал.Учения проходили в Черноморском районе в воскресенье, 24 декабря.На территории Республики Крым и Севастополя, где действует желтый уровень террористической опасности, Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения. Сообщение о них публикуются в соцсетях на официальных страницах и каналах местных властей.Жителей и гостей полуострова просят сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Черном море самолет-амфибия ЧФ выпустил бомбы по морской целиКорабли ЧФ отработали уничтожение вражеских дронов в СевастополеНа северо-западе Крыма Минобороны проводит учения
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, наталья писарева, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя
Громкие звуки в Черноморском районе Крыма: что известно
Учения Минобороны РФ в Черноморском районе Крыма проходят во вторник
11:06 26.12.2023 (обновлено: 11:11 26.12.2023)