https://crimea.ria.ru/20231226/dym-v-sevastopole-na-reyde-i-v-severnoy-bukhte--chto-proiskhodit-1133813718.html

Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит

Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит

Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T14:20

2023-12-26T14:20

2023-12-26T14:25

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также Развожаев напомнил, что "запах неприятный, но это абсолютно безопасно".В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности в связи с попытками ВСУ атаковать их с помощью беспилотников и ракет.

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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