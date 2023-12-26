https://crimea.ria.ru/20231226/dym-v-sevastopole-na-reyde-i-v-severnoy-bukhte--chto-proiskhodit-1133813718.html
Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит
Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит
Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T14:20
2023-12-26T14:20
2023-12-26T14:25
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Также Развожаев напомнил, что "запах неприятный, но это абсолютно безопасно".В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности в связи с попытками ВСУ атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, армия и флот
Дым в Севастополе на рейде и в Северной бухте – что происходит
Развожаев: дым в Севастопольской бухте – маскировочный
14:20 26.12.2023 (обновлено: 14:25 26.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. Задымление в Севастополе связано с работой военных, которые используют табельные средства маскировки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты – это военные используют табельные средства маскировки", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Также Развожаев напомнил, что "запах неприятный, но это абсолютно безопасно".
В Севастополе и Крыму, а также других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности в связи с попытками ВСУ атаковать их с помощью беспилотников и ракет.