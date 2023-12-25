Рейтинг@Mail.ru
Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231225/dozhd-i-poteplenie-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1133770538.html
Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник
Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T00:01
2023-12-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000285_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb6d5be8f12afd881fdeb1c34865f1df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +12…+14. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью без осадков, днем временами пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в районе 0...+2 градусов, днем потеплеет до +10... +12.Вся следующая неделя будет солнечной, а температура воздуха в дневные часы будет достигать +16 градусов, считает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое сутокПроезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрытДесятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0c/1130000285_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_61374f26742d045481eef3a0adccda11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода
Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму потеплеет до +12 и местами пройдут дожди

00:01 25.12.2023
 
© Dmitry MakeevДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, на побережье 0….+5, днем будет +7…+12, в горах +1…+6", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью без осадков, днем временами пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в районе 0...+2 градусов, днем потеплеет до +10... +12.
Вся следующая неделя будет солнечной, а температура воздуха в дневные часы будет достигать +16 градусов, считает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт
Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
 
Погода в КрымуКрымская погода
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 25 декабря
23:01Вучич выступил с экстренным обращением к нации из-за беспорядков
22:38ЧП в многоэтажном доме в Сочи: жильцов эвакуировали, есть пострадавшие
21:56Главное за день: 24 декабря
21:24Как выбрать и использовать пиротехнику
20:57Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое суток
20:33В Крыму за четыре года высажено более 1000 гектаров леса
20:02В Крым возвращается тепло: недельный прогноз погоды от ФОБОС
19:39Арестович* призвал Украину и Россию объединиться против Запада
18:44Коллегия Минобороны и Охлобыстин под обстрелом: топ новостей недели
18:16На северо-западе Крыма Минобороны проводит учения
18:06Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году
17:30На Украине закончились добровольцы
17:08В монастыре советуют: что приготовить верующим на Новый год и Рождество
16:29Часть Ялты осталась без газа: список адресов
16:17Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер
15:37Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт
15:08В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
14:21ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
Лента новостейМолния