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Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник
Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T00:01
2023-12-25T00:01
2023-12-25T00:01
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +12…+14. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью без осадков, днем временами пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в районе 0...+2 градусов, днем потеплеет до +10... +12.Вся следующая неделя будет солнечной, а температура воздуха в дневные часы будет достигать +16 градусов, считает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое сутокПроезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрытДесятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
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погода в крыму, крымская погода
Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму потеплеет до +12 и местами пройдут дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Температура воздуха ночью -1…-6 градусов, на побережье 0….+5, днем будет +7…+12, в горах +1…+6", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +12…+14.
В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью без осадков, днем временами пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в районе 0...+2 градусов, днем потеплеет до +10... +12.
Вся следующая неделя будет солнечной, а температура воздуха в дневные часы будет достигать +16 градусов
, считает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
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