https://crimea.ria.ru/20231225/dozhd-i-poteplenie-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1133770538.html

Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник

Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Дождь и потепление: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T00:01

2023-12-25T00:01

2023-12-25T00:01

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды: ночью будет без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью гололедица. Ветер ночью западный, днем юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…-4, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +12…+14. В Ялте, Алуште, Феодосии, Судаке и Евпатории ночью без осадков, днем временами пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в районе 0...+2 градусов, днем потеплеет до +10... +12.Вся следующая неделя будет солнечной, а температура воздуха в дневные часы будет достигать +16 градусов, считает ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер с дождем и снегом будут бушевать на Кубани еще двое сутокПроезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрытДесятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода