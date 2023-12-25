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Часть абонентов в Крыму останутся без воды в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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Часть абонентов в Крыму останутся без воды в понедельник
Часть абонентов в Крыму останутся без воды в понедельник - РИА Новости Крым, 25.12.2023
Часть абонентов в Крыму останутся без воды в понедельник
Часть абонентов Симферопольского района, Белогорска и Феодосии в понедельник останутся без воды из-за аварийно - ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T09:25
2023-12-25T09:41
вода крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Часть абонентов Симферопольского района, Белогорска и Феодосии в понедельник останутся без воды из-за аварийно - ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".По данным предприятия, до 23 часов без воды останутся жители симферопольского села Трехпрудное, также воды не будет на территории садовых товариществ "Родничок" и "Ивушка".Также в понедельник до пяти часов вечера без воды абоненты, расположенные в Белогорске по улице Крылова, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, в переулке Крылова, 32, 34, 36 и по улице Толстого, 32, и феодосийские абоненты по улицам Морской и Айвазовской.25 декабря до 23 часов из-за работ на сетях будет также ограничено холодное водоснабжение в симферопольском селе Мирное и на территории садового товарищества "Дзержинец", сообщали ранее на предприятии. Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВ водохранилищах Крыма зафиксирован прирост воды на 15 млн кубометровСколько воды будет экономить Симферополь после замены водоводов
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Часть абонентов в Крыму останутся без воды в понедельник

В Симферопольском районе, Белогорске и Феодосии не будет воды

09:25 25.12.2023 (обновлено: 09:41 25.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичПодвоз воды
Подвоз воды - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Часть абонентов Симферопольского района, Белогорска и Феодосии в понедельник останутся без воды из-за аварийно - ремонтных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".
По данным предприятия, до 23 часов без воды останутся жители симферопольского села Трехпрудное, также воды не будет на территории садовых товариществ "Родничок" и "Ивушка".
"На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", - пообещали в компании.
Также в понедельник до пяти часов вечера без воды абоненты, расположенные в Белогорске по улице Крылова, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, в переулке Крылова, 32, 34, 36 и по улице Толстого, 32, и феодосийские абоненты по улицам Морской и Айвазовской.
25 декабря до 23 часов из-за работ на сетях будет также ограничено холодное водоснабжение в симферопольском селе Мирное и на территории садового товарищества "Дзержинец", сообщали ранее на предприятии.
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