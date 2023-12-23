https://crimea.ria.ru/20231223/inzhener-iz-sevastopolya-izobrel-unikalnyy-velosiped-1133673262.html

Инженер из Севастополя изобрел уникальный велосипед

Инженер из Севастополя изобрел уникальный велосипед - РИА Новости Крым, 23.12.2023

Инженер из Севастополя изобрел уникальный велосипед

Корабельный инженер-механик Юрий Ильин из Севастополя создал велосипед, которым можно управлять с помощью дистанционного управления – пульт с двумя кнопками... РИА Новости Крым, 23.12.2023

2023-12-23T19:59

2023-12-23T19:59

2023-12-23T19:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Корабельный инженер-механик Юрий Ильин из Севастополя создал велосипед, которым можно управлять с помощью дистанционного управления – пульт с двумя кнопками установлен на руле. Полноразмерный велосипед с легкостью складывается в чехол размером с обычное колесо, которое удобно хранить на балконе или в багажнике автомобиля. Обо всех достоинствах модели, которую автор назвал "Россия", он рассказал корреспонденту РИА Новости Крым.Дистанционно управляемое седлоСидение двухколесного изобретения опускается и поднимается с помощью специальной поворотной ручки, установленной на руле велосипеда. Это удобно для пожилых и людей с ограниченными физическими возможностями.Конструкция велосипеда позволяет легче преодолевать бордюры, чем на обычном двухколесном. Чтобы подняться, надо нажатием кнопки опустить седло, встать на ноги и вытолкнуть переднее колесо наверх либо наоборот, спустить его вниз. Это удобно в условиях наших городов, где очень редко встречаются велосипедные дорожки.Зачем "России" одинаковые педалиУ этого велосипеда оба колеса имеют совершенно одинаковые размеры и конструкцию, а левая и правая педали ничем не отличаются друг от друга. Особый способ крепления позволяет устанавливать одну и ту же педаль на любую сторону - это сделано для упрощения сборки и обслуживания."Сейчас педали надо покупать сразу две, потому что по одной их не продают. А смысл? Я считаю, что это неправильно, педаль должна быть одна, с нормальной правой резьбой, которая может ставиться и на левый шатун, и на правый. Так же и шатуны, у нас сейчас на велосипедах шатуны правый и левый, и тоже продаются вместе, в комплекте. А я считаю, что шатун должен быть один, который тоже используется и справа, и слева". - говорит изобретатель.Скорости переключаются пультом с двумя кнопкамиНа современных многоскоростных велосипедах используется трансмиссия, изобретенная в начале двадцатого века итальянским велогонщиком Туллио Кампаньоло. Она включает большое количество звезд и разных переключателей, с которыми легко справляется велогонщик. Но рядовым гражданам это дается сложно. Именно поэтому на велосипеде "Россия" изобретатель планирует установить автоматическую трансмиссию, в управлении которой человек вообще не участвует. А сейчас переключать скорости можно с помощью специального пульта с двумя кнопками, прикрепленного к рулю – с этой задачей справится любой, а велосипед при этом сохраняет и скорость, и маневренность."Нажатием верхней кнопки мы повышаем скорость движения. Тяжело крутить педали – нажимаем нижнюю кнопку, слишком легко – нажимаем верхнюю", - объясняет Юрий Ильин.В конструкции велосипеда предусмотрен также электропривод, который помогает преодолевать подъемы в горной местности. Он очень легкий и может размещаться внутри колеса, причем при желании можно использовать колесо как вместе с ним, так и без него.Может участвовать в программе импортозамещенияНад созданием своей модели член Севастопольской организации изобретателей Юрий Ильин трудился шесть лет, и в процессе работы получил шесть патентов на изобретения, примененные в этом велосипеде. В 2021 году на инновационной выставке в Тайване двухколесная "Россия" получила золотую медаль – и это при том, что Тайвань занимает второе место в мире (на первом - Китай) по производству двухколесных машин.По удобству и безопасности его машина ничем не уступает импортным образцам в сегменте массовых и бюджетных велосипедов, уверен автор. Если наладить серийное производство, то велосипед "Россия" может с легкостью обойти на рынке лучших производителей Европы и США.Читайте также на РИА Новости Крым:Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафыПочему в Крыму выросло количество аварий с велосипедистамиЕхали соседи на велосипеде: как на Украине хотят наполнять энергосистему

севастополь

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2023

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

транспорт, общество, севастополь, наука в крыму: открытия и изобретения