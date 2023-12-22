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Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T11:05
2023-12-22T11:09
севастополь
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паромы и катера в севастополе
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.Рейд закрыли в 10.15. Причина остановки морского сообщения не называется. Ограничение продлилось полчаса, после чего катера и паромы возобновили движение в штатном режиме.Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде. Согласно прогнозу Росгидромета, 22 декабря ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрыли рейдКерченская паромная переправа работает по фактической погодеВ Севастополе паром снова вышел на линию
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено

11:05 22.12.2023 (обновлено: 11:09 22.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.
Рейд закрыли в 10.15. Причина остановки морского сообщения не называется. Ограничение продлилось полчаса, после чего катера и паромы возобновили движение в штатном режиме.
"Уважаемые пассажиры, рейд открыт", – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде. Согласно прогнозу Росгидромета, 22 декабря ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка.
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