https://crimea.ria.ru/20231222/dvizhenie-morskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovleno-1133725215.html

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено

Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T11:05

2023-12-22T11:05

2023-12-22T11:09

севастополь

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паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.Рейд закрыли в 10.15. Причина остановки морского сообщения не называется. Ограничение продлилось полчаса, после чего катера и паромы возобновили движение в штатном режиме.Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде. Согласно прогнозу Росгидромета, 22 декабря ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрыли рейдКерченская паромная переправа работает по фактической погодеВ Севастополе паром снова вышел на линию

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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