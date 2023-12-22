https://crimea.ria.ru/20231222/dvizhenie-morskogo-transporta-v-sevastopole-vozobnovleno-1133725215.html
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T11:05
2023-12-22T11:05
2023-12-22T11:09
севастополь
новости
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326840_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_453acb975a0980bd2fd70c17b02e6dea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено после кратковременного перекрытия. Об этом сообщили в дептрансе города.Рейд закрыли в 10.15. Причина остановки морского сообщения не называется. Ограничение продлилось полчаса, после чего катера и паромы возобновили движение в штатном режиме.Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде. Согласно прогнозу Росгидромета, 22 декабря ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе закрыли рейдКерченская паромная переправа работает по фактической погодеВ Севастополе паром снова вышел на линию
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127326840_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c549dd1edb2a9cdefe01e28c6d8e5d0d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено
11:05 22.12.2023 (обновлено: 11:09 22.12.2023)