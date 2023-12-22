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Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-22T09:48

2023-12-22T09:48

2023-12-22T09:48

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

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Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 412 276 пассажиров и 236 733 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 6 901 рейс.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.По данным МЧС, в Крыму на ближайшие два дня – 23 и 24 декабря – объявлено штормовое предупреждение. На полуострове ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, а в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Синоптики предупреждают об отложении мокрого снега, гололедице и усилении ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и дожди накроют Крым в пятницуЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - АксеновВ Севастополе паром снова вышел на линию

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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