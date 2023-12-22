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Керченская паромная переправа работает по фактической погоде - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-22T09:48
2023-12-22T09:48
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
новости крыма
керченский пролив
крым
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морской транспорт
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Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 412 276 пассажиров и 236 733 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 6 901 рейс.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.По данным МЧС, в Крыму на ближайшие два дня – 23 и 24 декабря – объявлено штормовое предупреждение. На полуострове ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, а в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Синоптики предупреждают об отложении мокрого снега, гололедице и усилении ветра до 25 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный ветер и дожди накроют Крым в пятницуЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - АксеновВ Севастополе паром снова вышел на линию
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, новости крыма, керченский пролив, крым, краснодарский край, морской транспорт, росморречфлот, инфографика
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

Керченская паромная переправа 22 декабря работает по фактической погоде

09:48 22.12.2023
 
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Керченская паромная переправа в пятницу работает по фактической погоде, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской переправе

"Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Согласно прогнозу Росгидромета, 22 декабря ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, временами небольшой дождь, местами дымка. Видимость хорошая, в дожде, дымке 2-4 км, высота волн 5-10 см, температура воздуха +9…+11 градусов", – говорится в Telegram-канале ведомства.

Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 15 рейсов. Всего с начала работы Керченской переправы через пролив перевезено 412 276 пассажиров и 236 733 грузовика. Паромами в общей сложности выполнен 6 901 рейс.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
По данным МЧС, в Крыму на ближайшие два дня – 23 и 24 декабря – объявлено штормовое предупреждение. На полуострове ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, а в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Синоптики предупреждают об отложении мокрого снега, гололедице и усилении ветра до 25 м/с.
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