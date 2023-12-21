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Обстановка на Керченской переправе в четверг утром - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Обстановка на Керченской переправе в четверг утром
Обстановка на Керченской переправе в четверг утром - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Обстановка на Керченской переправе в четверг утром
Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствуют. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T10:01
2023-12-21T10:01
порт кавказ
порт крым
керченская паромная переправа
крым
транспорт
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствуют. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.Действующих штормовых предупреждений нет, отметили в ведомстве.Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 16 рейсов. Всего сделано 6 886 рейсов.С октября Керченская переправа перевезла 411 350 пассажиров и 236 195 грузовиков.Сейчас морским транспортом через пролив, главным образом, осуществляются перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Другой транспорт направляется через новые регионы страны, легковые автомобили проезжают по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.Проезд по мосту периодически закрывают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры должны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Там, накануне, переправа также функционировала по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республикеРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинВ Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге
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Новости
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РИА Новости Крым
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порт кавказ, порт крым, керченская паромная переправа, крым, транспорт, керченский пролив, инфографика
Обстановка на Керченской переправе в четверг утром

Керченская паромная переправа 21 декабря работает по фактической погоде

10:01 21.12.2023
 
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Керченская паромная переправа 21 декабря работает по фактической погоде
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствуют. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 21 декабря ветер южный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +10…12 градусов, температура воды в море +7…8 градусов", - говорится в Telegram-сообщении.
Действующих штормовых предупреждений нет, отметили в ведомстве.
Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 16 рейсов. Всего сделано 6 886 рейсов.
С октября Керченская переправа перевезла 411 350 пассажиров и 236 195 грузовиков.
Сейчас морским транспортом через пролив, главным образом, осуществляются перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Другой транспорт направляется через новые регионы страны, легковые автомобили проезжают по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.
Проезд по мосту периодически закрывают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры должны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Там, накануне, переправа также функционировала по фактической погоде.
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