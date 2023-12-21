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Обстановка на Керченской переправе в четверг утром

Обстановка на Керченской переправе в четверг утром - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Обстановка на Керченской переправе в четверг утром

Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствуют. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T10:01

2023-12-21T10:01

2023-12-21T10:01

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керченская паромная переправа

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, штормовые предупреждения отсутствуют. Об этом информирует пресс-служба Росморречфлота.Действующих штормовых предупреждений нет, отметили в ведомстве.Курсирующими на линии паромами за последние сутки выполнено 16 рейсов. Всего сделано 6 886 рейсов.С октября Керченская переправа перевезла 411 350 пассажиров и 236 195 грузовиков.Сейчас морским транспортом через пролив, главным образом, осуществляются перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Другой транспорт направляется через новые регионы страны, легковые автомобили проезжают по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает штатно.Проезд по мосту периодически закрывают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры должны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Там, накануне, переправа также функционировала по фактической погоде.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымавтодоре назвали проблемы грунтовых дорог в республикеРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинВ Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге

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керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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