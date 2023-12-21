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Какой сегодня праздник: 21 декабря

Какой сегодня праздник: 21 декабря - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Какой сегодня праздник: 21 декабря

Во всем мире сегодня отмечают необычный праздник – День пожимания лап, в нашей стране поздравляют работников производственно-технических служб... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Во всем мире сегодня отмечают необычный праздник – День пожимания лап, в нашей стране поздравляют работников производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы, скандинавы празднуют священный праздник Йоль, а в Нидерландах - День святого Томаса. В этот день в 1913 году был опубликован первый в истории кроссворд, а в 1994-м учреждена премия "ТЭФИ". Родились в это день Иосиф Сталин, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.Что празднуют в мире"Дай, Джим, на счастье лапу мне...", - сегодня вспоминаем Есенина. Потому что сегодня особенный праздник – День пожимания лап. Кстати, научить давать лапу можно не только собак, но и кошек (правда, с последними придется больше повозиться). И еще интересный факт: животные тоже бывают правшами и левшами. Угадайте, кто проводил исследование на этот счет? Правильно! Британские ученые. Установив эту истину, они пошли еще дальше и доказали, что собаки-левши более пессимистичны.А вот в нашей стране с профессиональным праздником поздравляют работников производственно-технических служб уголовно-исполнительной системы РФ. Именно эти люди обеспечивают занятость осужденных. Кстати, наши осужденные самые работящие в мире и каждый год производят товаров более чем на 30 миллиардов рублей.У скандинавских язычников сегодня начинается главный священный зимний праздник – Йоль, который продлится 13 ночей. Язычники уверены, что в это время всевозможные боги и богини, тролли и эльфийские существа, а также обитатели мира мертвых Хельхейма отправляются поглазеть на обновленный мир.Ну а нидерландские школьники сегодня спешат пораньше прийти в школу. Потому что кто последний, тот и Сонный Томас. Это такой обычай у них там, в честь самого короткого и темного дня в году – Дня Святого Томаса, который традиционно является заключительным днем занятий перед Рождественскими каникулами.А еще в этом году на 21 декабря приходится День зимнего солнцестояния, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. Также можно отметить День горячего шоколада, День всемирного наслаждения, День повара японской кухни. Именины у Анфисы, Кирилла, Потапия, Виктории, Сергея.Знаменательные событияВ этот день в 1913 году в нью-йоркской газете New York World был опубликован первый в истории кроссворд, который составил журналист Артур Уинн. Хотя это вообще не точно, поскольку в 1983-м некий доктор К. Миллер отыскал какой-то журнал за 1875 год, где якобы также обнаружил кроссворд. Но не передвигать же из-за этой находки такой важный праздник, как День рождения кроссворда? Никто и не стал. Продолжаем отмечать его 21 декабря.А в 1994 году Академия российского телевидения учредила премию "ТЭФИ" за значительные достижения в области телеискусства. Главный приз - статуэтка в виде Орфея. Кстати, одна такая статуэтка весит 8,5 кг, а стоимость ее изготовления составляет около трех тысяч долларов.Кто родился в этот деньВ 1959 году Уинстон Черчилль произнес речь в честь 80-летия Иосифа Сталина, назвав советского вождя "неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов". Этот факт мы вспомнили по случаю годовщины со дня рождения "вождя народов" СССР Иосифа Виссарионовича, который появился на свет 21 декабря 1879 года. Кстати, Сталин очень любил читать и даже имел докторскую степень по философии.А в 1896 году на свет появился Константин Рокоссовский - советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза. В Великую Отечественную войну он возглавлял Сталинградский фронт, затем командовал Центральным. Рокоссовский – один из разработчиков белорусской наступательной операции "Багратион" - крупнейшей за всю историю человечества.Также 21 декабря родились маршал, дважды Герой Советского Союза Петр Кошевой, президент Франции Эмманюэль Макрон, американский актер Сэмюэль Джексон, российская телеведущая Анфиса Чехова и другие.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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