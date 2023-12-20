https://crimea.ria.ru/20231220/vtoroy-ofis-sbera-dlya-roznichnykh-klientov-otkrylsya-v-simferopole-1133687992.html

Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе

Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе

Открытие второго офиса Сбера для розничных клиентов состоялось в Симферополе, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T15:49

2023-12-20T15:49

2023-12-20T15:49

сбер

сбербанк в крыму

банк

новости

крым

симферополь

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/14/1133687841_0:94:960:634_1920x0_80_0_0_c6f551e62f9165c3537172c276f4876c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Открытие второго офиса Сбера для розничных клиентов состоялось в Симферополе, сообщает пресс-служба кредитной организации.Отделение расположено рядом с центральным автовокзалом, крупным жилым кварталом, муниципальными и социальными объектамиПервый офис для розничных клиентов в Симферополе начал работу в конце октября.

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, сбербанк в крыму, банк, новости, крым, симферополь, новости крыма, общество