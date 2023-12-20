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Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе
Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе
Открытие второго офиса Сбера для розничных клиентов состоялось в Симферополе, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T15:49
2023-12-20T15:49
2023-12-20T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Открытие второго офиса Сбера для розничных клиентов состоялось в Симферополе, сообщает пресс-служба кредитной организации.Отделение расположено рядом с центральным автовокзалом, крупным жилым кварталом, муниципальными и социальными объектамиПервый офис для розничных клиентов в Симферополе начал работу в конце октября.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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