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Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные
Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные
Парламентарии из новых регионов России – крепкие и надежные. Они пришли во власть ради защиты интересов людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T15:31
2023-12-20T15:31
владимир путин (политик)
россия
политика
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Парламентарии из новых регионов России – крепкие и надежные. Они пришли во власть ради защиты интересов людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей в среду.Он также поблагодарил всех российских законодателей за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России.Президент отметил, что работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной, и это отражается на качестве их работы."Только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов о поддержке наших героев, участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну, в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной думы. И вот такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства", - подчеркнул Путин.Первые для новых регионов выборы по российскому законодательству состоялись 10 сентября 2023 года. Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей голосовали за депутатов местных парламентов, а также городских советов Мелитополя, Донецка, Луганска и Геническа.Явка в ДНР составила более 76%, в ЛНР – 72,5%, в Запорожской области – 68%, в Херсонской области – 65%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президентаВ новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцевВоссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин
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владимир путин (политик), россия, политика, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, новости
Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные

Путин назвал парламентариев из новых регионов крепкими и надежными

15:31 20.12.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Парламентарии из новых регионов России – крепкие и надежные. Они пришли во власть ради защиты интересов людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей в среду.
"Сегодня здесь, насколько я знаю, наши товарищи руководители избранных уже по российским законам парламентов наших четырех исторических регионов - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Понимаем, что вам непросто и небезопасно, но все там люди крепкие и надежные, люди, которые знают, что они делают, ради чего они пришли в эти органы власти – ради людей", – сказал российский лидер.
Он также поблагодарил всех российских законодателей за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России.
Президент отметил, что работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной, и это отражается на качестве их работы.
"Только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов о поддержке наших героев, участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну, в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной думы. И вот такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства", - подчеркнул Путин.
Первые для новых регионов выборы по российскому законодательству состоялись 10 сентября 2023 года. Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей голосовали за депутатов местных парламентов, а также городских советов Мелитополя, Донецка, Луганска и Геническа.
Явка в ДНР составила более 76%, в ЛНР – 72,5%, в Запорожской области – 68%, в Херсонской области – 65%.
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