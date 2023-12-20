https://crimea.ria.ru/20231220/putin-parlamentarii-iz-novykh-regionov--krepkie-i-nadezhnye-1133687385.html

Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные

Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные

Парламентарии из новых регионов России – крепкие и надежные. Они пришли во власть ради защиты интересов людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T15:31

2023-12-20T15:31

2023-12-20T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Парламентарии из новых регионов России – крепкие и надежные. Они пришли во власть ради защиты интересов людей, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета законодателей в среду.Он также поблагодарил всех российских законодателей за солидарную позицию по важнейшим шагам, направленным на поддержку российских семей, образования, здравоохранения, сбережение нашей культуры и традиционных ценностей, укрепление безопасности, экономического суверенитета России.Президент отметил, что работа и федерального, и региональных парламентов, местных представительных органов власти за прошедшие годы стала более зрелой и профессиональной, и это отражается на качестве их работы."Только за последний год был принят целый пакет, а это несколько десятков важнейших законов о поддержке наших героев, участников специальной военной операции, их родных и близких. И подчеркну, в большинстве случаев эти принципиальные для страны, для наших людей законы принимались голосами всех фракций Государственной думы. И вот такая консолидация по важнейшим вопросам жизнедеятельности страны имеет огромное значение для государства", - подчеркнул Путин.Первые для новых регионов выборы по российскому законодательству состоялись 10 сентября 2023 года. Избиратели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей голосовали за депутатов местных парламентов, а также городских советов Мелитополя, Донецка, Луганска и Геническа.Явка в ДНР составила более 76%, в ЛНР – 72,5%, в Запорожской области – 68%, в Херсонской области – 65%.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым подготовился к онлайн-голосованию на выборах президентаВ новые регионы России вернулись почти 3 млн беженцевВоссоединение Крыма с Россией спасло крымчан от резни – Путин

россия

новые регионы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

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