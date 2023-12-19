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Добрый Крым: как молодежь учат творить добро - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Добрый Крым: как молодежь учат творить добро
Добрый Крым: как молодежь учат творить добро - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Добрый Крым: как молодежь учат творить добро
Волонтерский проект "Добрый Крым" запустили на полуострове в этом году. В чем его суть, рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T16:32
2023-12-19T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Волонтерский проект "Добрый Крым" запустили на полуострове в этом году. В чем его суть, рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Республики Крым Кристина Фадеева в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Кристины Фадеевой, все ребята были очень активные. При этом победителем стал Сакский район. В будущем, по пожеланиям участников проекта, решено сделать его более продолжительным."В следующем году мы решили разделиться по направлениям добровольческой деятельности. "Добрый Крым" будет разделен на три месяца: месяц социального добровольчества, экологического и патриотики", - рассказала спикер.В проекте выделят номинации: самый добрый муниципалитет, самый добрый человек и самая добрая образовательная организация (школы, техникумы)."Моя рука поддержки СВО" - еще один проект Ресурсного центра поддержки добровольчества РК. На подведении итогов года президент Владимир Путин отметил, что дети написали уже более трех миллионов писем и отправили их на передовую. Кристина Фадеева рассказала, что это действительно очень помогает поднимать боевой дух бойцам."У нас возникла идея сделать не просто письма от детей, а чтобы каждый ребенок обрисовывал свою ладошку и в ней написал слова поддержки военнослужащим. И мы решили эту акцию усовершенствовать. На следующей неделе у нас будет ответ от военнослужащих: они отправят каждому ребенку свою ладонь со словами благодарности", - поделилась Кристина Фадеева.Читайте также на РИА Новости Крым:День добрых дел: быть волонтером может каждыйПосылка на фронт из Ялты: блиндажные свечи от детей и тонна продуктовВолонтеры Крыма рассказали, какая помощь нужна бойцам СВО
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волонтеры, волонтеры крыма, крым, сакский район, общество, новости, новости крыма, патриотическое воспитание
Добрый Крым: как молодежь учат творить добро

В волонтерском проекте "Добрый Крым" победил Сакский район

16:32 19.12.2023 (обновлено: 16:33 19.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Республики Крым Кристина Фадеева
Руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Республики Крым Кристина Фадеева - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Волонтерский проект "Добрый Крым" запустили на полуострове в этом году. В чем его суть, рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Республики Крым Кристина Фадеева в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В проекте "Добрый Крым" участвовало 18 муниципалитетов. Участники каждый день делали добрые дела. Например, нужно было уступить место в общественном транспорте или собрать гуманитарную помощь, которую мы потом помогали отвозить на передовую", - рассказала спикер.
По словам Кристины Фадеевой, все ребята были очень активные. При этом победителем стал Сакский район. В будущем, по пожеланиям участников проекта, решено сделать его более продолжительным.
"В следующем году мы решили разделиться по направлениям добровольческой деятельности. "Добрый Крым" будет разделен на три месяца: месяц социального добровольчества, экологического и патриотики", - рассказала спикер.
В проекте выделят номинации: самый добрый муниципалитет, самый добрый человек и самая добрая образовательная организация (школы, техникумы).
"Моя рука поддержки СВО" - еще один проект Ресурсного центра поддержки добровольчества РК. На подведении итогов года президент Владимир Путин отметил, что дети написали уже более трех миллионов писем и отправили их на передовую. Кристина Фадеева рассказала, что это действительно очень помогает поднимать боевой дух бойцам.
"У нас возникла идея сделать не просто письма от детей, а чтобы каждый ребенок обрисовывал свою ладошку и в ней написал слова поддержки военнослужащим. И мы решили эту акцию усовершенствовать. На следующей неделе у нас будет ответ от военнослужащих: они отправят каждому ребенку свою ладонь со словами благодарности", - поделилась Кристина Фадеева.
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