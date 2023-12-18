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Главное за день: 18 декабря - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Главное за день: 18 декабря
Главное за день: 18 декабря - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Главное за день: 18 декабря
Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. В России за год зарегистрировано более 10 тысяч случаев кори. Командный... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T22:24
2023-12-18T22:24
владимир путин (политик)
выборы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. В России за год зарегистрировано более 10 тысяч случаев кори. Командный пункт ВСУ уничтожен в зоне специальной военной операции. В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса при согласовании помощи Украине. В Ижевске задержан украинский агент, который готовил теракт.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин сдал документы в ЦИКВладимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации его в качестве кандидата в президенты. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы президента РФ как самовыдвиженец. Его выдвижение поддержала группа избирателей, а также съезд "Единой России".Ситуация с корью в РоссииЗа год в стране зарегистрировали более 10 тысяч случаев кори. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости был обусловлен завозом этой инфекции из-за рубежа. Сейчас ситуация находится под контролем. В 95% случаев выявленные очаги удалось локализовать в рамках одной инкубации.Российские войска уничтожили командный пункт ВСУВ зоне СВО вооруженные силы РФ уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.Венгрию хотят лишить права голосаВ Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при согласовании выделения нового пакета помощи Украине.В планах ЕС возобновить так называемую процедуру наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса. После выборов в Польше у Будапешта больше не осталось "гарантированного защитника" в Евросоюзе.Задержан украинский агент по подозрению в подготовке терактаВ Ижевске задержали украинского агента, который, по информации Центра общественных связей ФСБ, готовил теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии.У него изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержавшие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности.
https://crimea.ria.ru/20231218/putin-uprostil-poluchenie-grazhdanstva-rf-zhitelyam-trekh-stran-1133635350.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
владимир путин (политик), выборы, выборы президента россии, в мире, политика, новости сво, главное за день
Главное за день: 18 декабря

Главные события и заявления понедельника, 18 декабря

22:24 18.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин подал документы для регистрации кандидатом на пост президента РФ
Президент РФ В. Путин подал документы для регистрации кандидатом на пост президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. В России за год зарегистрировано более 10 тысяч случаев кори. Командный пункт ВСУ уничтожен в зоне специальной военной операции. В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса при согласовании помощи Украине. В Ижевске задержан украинский агент, который готовил теракт.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин сдал документы в ЦИК

Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации его в качестве кандидата в президенты. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы президента РФ как самовыдвиженец. Его выдвижение поддержала группа избирателей, а также съезд "Единой России".
Биометрические заграничные паспорта граждан РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
19:28
Путин упростил получение гражданства РФ жителям трех стран

Ситуация с корью в России

За год в стране зарегистрировали более 10 тысяч случаев кори. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости был обусловлен завозом этой инфекции из-за рубежа. Сейчас ситуация находится под контролем. В 95% случаев выявленные очаги удалось локализовать в рамках одной инкубации.
ВСУ
19:15Эксклюзивы РИА Новости Крым
Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу

Российские войска уничтожили командный пункт ВСУ

В зоне СВО вооруженные силы РФ уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
12:01
В ЕС придумали способ одобрить помощь Украине без согласия Венгрии

Венгрию хотят лишить права голоса

В Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при согласовании выделения нового пакета помощи Украине.
В планах ЕС возобновить так называемую процедуру наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса. После выборов в Польше у Будапешта больше не осталось "гарантированного защитника" в Евросоюзе.
Танцор и актер Дмитрий Красилов
19:59
Умер танцор "Пухляш" Дмитрий Красилов из клипа Little Big

Задержан украинский агент по подозрению в подготовке теракта

В Ижевске задержали украинского агента, который, по информации Центра общественных связей ФСБ, готовил теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии.
У него изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержавшие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности.
Вступление Финляндии в НАТО
20:40
США и Финляндия укрепляют сотрудничество в области обороны
 
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22:55Главные новости Крыма: 18 декабря
22:24Главное за день: 18 декабря
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20:49Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движение
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19:46На Украине оштрафовали сервис PornHub за неуплату налогов
19:28Путин упростил получение гражданства РФ жителям трех стран
19:15Жесткая мобилизация на Украине: к чему это приведет на фронте и в тылу
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