https://crimea.ria.ru/20231218/glavnoe-za-den-18-dekabrya-1133638417.html

Главное за день: 18 декабря

Главное за день: 18 декабря - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Главное за день: 18 декабря

Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. В России за год зарегистрировано более 10 тысяч случаев кори. Командный... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T22:24

2023-12-18T22:24

2023-12-18T22:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата в президенты. В России за год зарегистрировано более 10 тысяч случаев кори. Командный пункт ВСУ уничтожен в зоне специальной военной операции. В ЕС хотят лишить Венгрию права голоса при согласовании помощи Украине. В Ижевске задержан украинский агент, который готовил теракт.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин сдал документы в ЦИКВладимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации его в качестве кандидата в президенты. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Путин пойдет на выборы президента РФ как самовыдвиженец. Его выдвижение поддержала группа избирателей, а также съезд "Единой России".Ситуация с корью в РоссииЗа год в стране зарегистрировали более 10 тысяч случаев кори. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост заболеваемости был обусловлен завозом этой инфекции из-за рубежа. Сейчас ситуация находится под контролем. В 95% случаев выявленные очаги удалось локализовать в рамках одной инкубации.Российские войска уничтожили командный пункт ВСУВ зоне СВО вооруженные силы РФ уничтожили командный пункт подразделения нацгвардии Украины в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. Кроме того, поражена живая сила и военная техника ВСУ в 113 районах.Венгрию хотят лишить права голосаВ Евросоюзе рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса при согласовании выделения нового пакета помощи Украине.В планах ЕС возобновить так называемую процедуру наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса. После выборов в Польше у Будапешта больше не осталось "гарантированного защитника" в Евросоюзе.Задержан украинский агент по подозрению в подготовке терактаВ Ижевске задержали украинского агента, который, по информации Центра общественных связей ФСБ, готовил теракт в отношении руководителя одного из оборонных предприятий Удмуртии.У него изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержавшие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности.

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https://crimea.ria.ru/20231218/zhestkaya-mobilizatsiya-na-ukraine-k-chemu-eto-privedet-na-fronte-i-v-tylu-1133634593.html

https://crimea.ria.ru/20231218/v-es-pridumali-sposob-odobrit-pomosch-ukraine-bez-soglasiya-vengrii-1133625610.html

https://crimea.ria.ru/20231218/umer-tantsor-pukhlyash-iz-klipa-little-big-1133635973.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), выборы, выборы президента россии, в мире, политика, новости сво, главное за день