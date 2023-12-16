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Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага
Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага
ВС РФ в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а на Херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T16:02
2023-12-16T16:02
новости сво
минобороны украины
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВС РФ в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а на Херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России."Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении оборонного ведомства. На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации уничтожен склад боеприпасов.Также в Минобороны сообщили об отражении массированной атаки беспилотников на Крым. В провальных атаках противник за сутки потерял более 600 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончитсяШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и РаботиноПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ
запорожская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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новости сво, минобороны украины, запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага

Авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины и уничтожен склад боеприпасов

16:02 16.12.2023
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкАэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Валентин Капустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВС РФ в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а на Херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении оборонного ведомства. На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации уничтожен склад боеприпасов.
Также в Минобороны сообщили об отражении массированной атаки беспилотников на Крым. В провальных атаках противник за сутки потерял более 600 боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Новости СВОМинобороны УкраиныЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
16:02Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага
15:47Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков
15:16Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
15:01Сотрудники СБУ объявлены в розыск за незаконное преследование Патриарха
14:28Выдвижение Путина в президенты единогласно поддержала группа избирателей
14:16Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном
13:48В Севастополе лицею выделяют субсидию на покупку помещения
13:03Жизнь под обстрелами: ВСУ выпустили по Херсонщине больше 80 снарядов
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