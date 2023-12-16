https://crimea.ria.ru/20231216/razgromlen-sklad-boepripasov-i-sbit-vertolet-armiya-rossii-bet-vraga-1133598104.html

Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага

Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага

ВС РФ в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а на Херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T16:02

2023-12-16T16:02

2023-12-16T16:02

новости сво

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запорожская область

херсонская область

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВС РФ в Запорожской области сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а на Херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны России."Авиацией ВКС России в районе города Орехов Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", – говорится в сообщении оборонного ведомства. На Херсонском направлении в результате огня артиллерии и ударов авиации уничтожен склад боеприпасов.Также в Минобороны сообщили об отражении массированной атаки беспилотников на Крым. В провальных атаках противник за сутки потерял более 600 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончитсяШтурмовики ВСУ уничтожены в районе Вербового и РаботиноПрощай, оружие: в Херсонской области уничтожены два оружейных склада ВСУ

запорожская область

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, минобороны украины, запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу