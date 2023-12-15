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РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе" - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"
РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе" - РИА Новости Крым, 15.12.2023
РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"
Банк РНКБ представил социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе" в рамках Дней Республики Крым на выставке "Россия" в Москве, сообщает банк. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T16:49
2023-12-15T16:49
рнкб (пао)
банк
международная выставка-форум "россия"
дельфины
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Банк РНКБ представил социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе" в рамках Дней Республики Крым на выставке "Россия" в Москве, сообщает банк.Главным партнером программы выступает крымский Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".В павильоне Республики Крым на ВДНХ банк совместно с ветеринарными врачами Центра "Безмятежное море" провел обучающую программу волонтеров-спасателей дельфинов. В частности, с целью отработки навыков оказания первой помощи были смоделированы ситуации спасения пострадавшего дельфина.Также РНКБ представил на выставке инновационный проект "ДНК живых организмов Крыма". Посетители павильона могут "услышать и увидеть" ДНК природных богатств полуострова – крымских сосен, гор, лаванды. Проект впервые был презентован банком на арт-кластере "Таврида" в 2023 году.
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рнкб (пао), банк, международная выставка-форум "россия", дельфины , новости крыма, крым

РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"

16:49 15.12.2023
 
© Фото пресс-службы банка РНКБРНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"
РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму Спасаем дельфинов вместе
© Фото пресс-службы банка РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Банк РНКБ представил социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе" в рамках Дней Республики Крым на выставке "Россия" в Москве, сообщает банк.
Программа реализуется банком с 2022 года и включает в себя три направления: волонтерское движение среди сотрудников банка по спасению и изучению дельфинов, лечебно-реабилитационную помощь выбросившимся на берег морским млекопитающим, а также информирование населения южных городов России о проблемах экологии моря и популяции китообразных.
Главным партнером программы выступает крымский Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".
В павильоне Республики Крым на ВДНХ банк совместно с ветеринарными врачами Центра "Безмятежное море" провел обучающую программу волонтеров-спасателей дельфинов. В частности, с целью отработки навыков оказания первой помощи были смоделированы ситуации спасения пострадавшего дельфина.
Также РНКБ представил на выставке инновационный проект "ДНК живых организмов Крыма". Посетители павильона могут "услышать и увидеть" ДНК природных богатств полуострова – крымских сосен, гор, лаванды. Проект впервые был презентован банком на арт-кластере "Таврида" в 2023 году.
РНКБ (ПАО)БанкМеждународная выставка-форум "Россия"ДельфиныНовости КрымаКрым
 
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