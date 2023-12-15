https://crimea.ria.ru/20231215/rnkb-predstavil-na-vdnkh-ekoprogrammu-spasaem-delfinov-vmeste-1133582595.html

РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"

РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе" - РИА Новости Крым, 15.12.2023

РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"

Банк РНКБ представил социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе" в рамках Дней Республики Крым на выставке "Россия" в Москве, сообщает банк. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T16:49

2023-12-15T16:49

2023-12-15T16:49

рнкб (пао)

банк

международная выставка-форум "россия"

дельфины

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Банк РНКБ представил социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе" в рамках Дней Республики Крым на выставке "Россия" в Москве, сообщает банк.Главным партнером программы выступает крымский Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".В павильоне Республики Крым на ВДНХ банк совместно с ветеринарными врачами Центра "Безмятежное море" провел обучающую программу волонтеров-спасателей дельфинов. В частности, с целью отработки навыков оказания первой помощи были смоделированы ситуации спасения пострадавшего дельфина.Также РНКБ представил на выставке инновационный проект "ДНК живых организмов Крыма". Посетители павильона могут "услышать и увидеть" ДНК природных богатств полуострова – крымских сосен, гор, лаванды. Проект впервые был презентован банком на арт-кластере "Таврида" в 2023 году.

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), банк, международная выставка-форум "россия", дельфины , новости крыма, крым