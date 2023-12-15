https://crimea.ria.ru/20231215/rnkb-predstavil-na-vdnkh-ekoprogrammu-spasaem-delfinov-vmeste-1133582595.html
РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"
РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе" - РИА Новости Крым, 15.12.2023
РНКБ представил на ВДНХ экопрограмму "Спасаем дельфинов вместе"
Банк РНКБ представил социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе" в рамках Дней Республики Крым на выставке "Россия" в Москве, сообщает банк. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T16:49
2023-12-15T16:49
2023-12-15T16:49
рнкб (пао)
банк
международная выставка-форум "россия"
дельфины
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133582482_0:0:2016:1134_1920x0_80_0_0_b726903febbfbfaa3e719fc60dd9d107.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Банк РНКБ представил социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе" в рамках Дней Республики Крым на выставке "Россия" в Москве, сообщает банк.Главным партнером программы выступает крымский Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".В павильоне Республики Крым на ВДНХ банк совместно с ветеринарными врачами Центра "Безмятежное море" провел обучающую программу волонтеров-спасателей дельфинов. В частности, с целью отработки навыков оказания первой помощи были смоделированы ситуации спасения пострадавшего дельфина.Также РНКБ представил на выставке инновационный проект "ДНК живых организмов Крыма". Посетители павильона могут "услышать и увидеть" ДНК природных богатств полуострова – крымских сосен, гор, лаванды. Проект впервые был презентован банком на арт-кластере "Таврида" в 2023 году.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133582482_252:0:1764:1134_1920x0_80_0_0_55b16bdcd3747d5baed2b7a24eb6be66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рнкб (пао), банк, международная выставка-форум "россия", дельфины , новости крыма, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Банк РНКБ представил социально-экологическую программу "Спасаем дельфинов вместе" в рамках Дней Республики Крым на выставке "Россия" в Москве, сообщает банк.
Программа реализуется банком с 2022 года и включает в себя три направления: волонтерское движение среди сотрудников банка по спасению и изучению дельфинов, лечебно-реабилитационную помощь выбросившимся на берег морским млекопитающим, а также информирование населения южных городов России о проблемах экологии моря и популяции китообразных.
Главным партнером программы выступает крымский Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море".
В павильоне Республики Крым на ВДНХ банк совместно с ветеринарными врачами Центра "Безмятежное море" провел обучающую программу волонтеров-спасателей дельфинов. В частности, с целью отработки навыков оказания первой помощи были смоделированы ситуации спасения пострадавшего дельфина.
Также РНКБ представил на выставке инновационный проект "ДНК живых организмов Крыма". Посетители павильона могут "услышать и увидеть" ДНК природных богатств полуострова – крымских сосен, гор, лаванды. Проект впервые был презентован банком на арт-кластере "Таврида" в 2023 году.