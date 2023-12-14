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Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб
Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб
Девятилетний мальчик погиб при падении из окна многоэтажки в Краснодаре. Трагедия случилась в четверг на улице Котлярова, пишет "Кубань 24" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:35
2023-12-14T12:35
2023-12-14T12:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Девятилетний мальчик погиб при падении из окна многоэтажки в Краснодаре. Трагедия случилась в четверг на улице Котлярова, пишет "Кубань 24" со ссылкой на правоохранителей.Скорую помощь ребенку вызвали случайные прохожие. Приехавшие медики констатировали смерть в результате падения с высоты, отмечает издание. По данному факту проводится проверка.В августе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Симферополе. Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами.В октябре аналогичное происшествие случилось в Ленинском районе Крыма – из окна второго этажа жилого дома выпал ребенок трех лет. В следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что ребенок получил травмы головы и был доставлен в Керченскую городскую больницу, где ему была проведена операция.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первымСемья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублейВрезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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краснодар, краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости
Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб
Девятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Краснодаре и погиб - СМИ