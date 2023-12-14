Рейтинг@Mail.ru
Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231214/devyatiletniy-rebenok-vypal-iz-okna-i-pogib-1133534523.html
Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб
Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб
Девятилетний мальчик погиб при падении из окна многоэтажки в Краснодаре. Трагедия случилась в четверг на улице Котлярова, пишет "Кубань 24" со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T12:35
2023-12-14T12:35
краснодар
краснодарский край
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128985183_0:56:1280:776_1920x0_80_0_0_eb5af463f4ab6e3ae38d42a03846786b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Девятилетний мальчик погиб при падении из окна многоэтажки в Краснодаре. Трагедия случилась в четверг на улице Котлярова, пишет "Кубань 24" со ссылкой на правоохранителей.Скорую помощь ребенку вызвали случайные прохожие. Приехавшие медики констатировали смерть в результате падения с высоты, отмечает издание. По данному факту проводится проверка.В августе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Симферополе. Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами.В октябре аналогичное происшествие случилось в Ленинском районе Крыма – из окна второго этажа жилого дома выпал ребенок трех лет. В следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что ребенок получил травмы головы и был доставлен в Керченскую городскую больницу, где ему была проведена операция.Читайте также на РИА Новости Крым:Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первымСемья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублейВрезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
краснодар
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1a/1128985183_88:0:1225:853_1920x0_80_0_0_8a1c666eb5fddb6f30af4a617186f029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодар, краснодарский край, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости
Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб

Девятилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Краснодаре и погиб - СМИ

12:35 14.12.2023
 
© Telegram Евгений НаумовКраснодар
Краснодар
© Telegram Евгений Наумов
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Девятилетний мальчик погиб при падении из окна многоэтажки в Краснодаре. Трагедия случилась в четверг на улице Котлярова, пишет "Кубань 24" со ссылкой на правоохранителей.
Скорую помощь ребенку вызвали случайные прохожие. Приехавшие медики констатировали смерть в результате падения с высоты, отмечает издание. По данному факту проводится проверка.
В августе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Симферополе. Ребенок был госпитализирован с многочисленными травмами.
В октябре аналогичное происшествие случилось в Ленинском районе Крыма – из окна второго этажа жилого дома выпал ребенок трех лет. В следственном комитете по Республике Крым и городу Севастополю сообщили, что ребенок получил травмы головы и был доставлен в Керченскую городскую больницу, где ему была проведена операция.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ребенка травят в школе: кто должен разрешать конфликт первым
Семья погибшей при стрельбе в Брянске девочки получит миллион рублей
Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
КраснодарКраснодарский крайПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин
12:44Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России
12:38Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков
12:35Девятилетний ребенок выпал из окна и погиб
12:31Путин рассказал, когда закончится спецоперация
12:26Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации в России
12:23Путин назвал главную задачу России
12:18Жители Сак получают ложные сообщения о компенсациях
12:14Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской области
12:04Большая пресс-конференция Путина: что от нее ждет Запад
11:58Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
11:30Паромы в Керченском проливе вышли на линию
11:06Террор Херсонщины продолжается: за сутки ВСУ выпустили более ста снарядов
10:37Дорога в обход Алушты: новые семь километров и развязки в двух уровнях
10:23В Коктебеле установят памятный знак герою спецоперации
10:09Как работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
09:57Когда введут в эксплуатацию развязку на Николаевской трассе в Крыму
09:48С 15 декабря Крым с Геническом свяжет новый автобусный маршрут
09:33Еще 665 боевиков ВСУ уничтожены в 12 провальных атаках
09:23Туман остановил паромы в Керченском проливе
Лента новостейМолния