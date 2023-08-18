https://crimea.ria.ru/20230818/v-simferopole-trekhletniy-rebenok-vypal-iz-okna-1130806759.html

В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна

В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна - РИА Новости Крым, 18.08.2023

В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна

В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту начата проверка. РИА Новости Крым, 18.08.2023

2023-08-18T14:10

2023-08-18T14:10

2023-08-18T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту начата проверка.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось утром 17 августа в одном из многоквартирных домов по улице Фрунзе. Ребенок госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Как чаще всего травмируются детиВ Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверкаВ Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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