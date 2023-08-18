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В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту начата проверка. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T14:10
2023-08-18T14:10
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту начата проверка.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось утром 17 августа в одном из многоквартирных домов по улице Фрунзе. Ребенок госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Как чаще всего травмируются детиВ Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверкаВ Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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происшествия, прокуратура республики крым, симферополь, новости, новости крыма, крым
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна

Прокуратура: в Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа

14:10 18.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкРебенок у окна, архивное фото
Ребенок у окна, архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту начата проверка.
По данным надзорного ведомства, происшествие случилось утром 17 августа в одном из многоквартирных домов по улице Фрунзе. Ребенок госпитализирован.
"В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сказано в сообщении пресс-службы.
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ПроисшествияПрокуратура Республики КрымСимферопольНовостиНовости КрымаКрым
 
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