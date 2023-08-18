https://crimea.ria.ru/20230818/v-simferopole-trekhletniy-rebenok-vypal-iz-okna-1130806759.html
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна - РИА Новости Крым, 18.08.2023
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту начата проверка. РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T14:10
2023-08-18T14:10
2023-08-18T14:10
происшествия
прокуратура республики крым
симферополь
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102909/36/1029093677_0:140:2940:1794_1920x0_80_0_0_7cac1eacded81d3e12b84024c8389291.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, по данному факту начата проверка.По данным надзорного ведомства, происшествие случилось утром 17 августа в одном из многоквартирных домов по улице Фрунзе. Ребенок госпитализирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Как чаще всего травмируются детиВ Севастополе младенец выпал из коляски в троллейбусе – идет проверкаВ Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102909/36/1029093677_252:0:2940:2016_1920x0_80_0_0_ffd44f076602e0252a6767c952ef5679.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокуратура республики крым, симферополь, новости, новости крыма, крым
В Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна
Прокуратура: в Симферополе трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа