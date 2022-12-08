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В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже
В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже - РИА Новости Крым, 08.12.2022
В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже
В Севастополе двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже. Ребенок находится в реанимации, по данному факту начата проверка прокуратуры. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2022
2022-12-08T20:57
2022-12-08T20:57
2022-12-08T21:03
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже. Ребенок находится в реанимации, по данному факту начата проверка прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство города.Отмечается, что трагедия произошла утром 6 декабря в одном из многоквартирных домов по улице Горпищенко."Пострадавшая получила многочисленные травмы, в настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗС "Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка". Семья ребенка полная, воспитывает двух детей 2020 года рождения, на учете не состоит", - сказано в сообщении прокуратуры Севастополя.В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действий родителей по исполнению своих обязанностей.При наличии оснований будут приняты принятии меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве и добавили, что держат на контроле ход процессуальной проверки, которая проводится по данному факту следственными органами.Читайте также:Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в СимферополеСемьям с детьми предложили бесплатно устанавливать защиту на окнаВ Севастополе ребенок выпал из окна: СК проводит проверку
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, общество, новости крыма
В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже
Прокуратура: в Севастополе девочка упала с четвертого этажа, начата проверка
20:57 08.12.2022 (обновлено: 21:03 08.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже. Ребенок находится в реанимации, по данному факту начата проверка прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство города.
Отмечается, что трагедия произошла утром 6 декабря в одном из многоквартирных домов по улице Горпищенко.
"Пострадавшая получила многочисленные травмы, в настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗС "Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка". Семья ребенка полная, воспитывает двух детей 2020 года рождения, на учете не состоит", - сказано в сообщении прокуратуры Севастополя.
В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действий родителей по исполнению своих обязанностей.
При наличии оснований будут приняты принятии меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве и добавили, что держат на контроле ход процессуальной проверки, которая проводится по данному факту следственными органами.