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В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже

В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже - РИА Новости Крым, 08.12.2022

В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже

В Севастополе двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже. Ребенок находится в реанимации, по данному факту начата проверка прокуратуры. Об этом... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T20:57

2022-12-08T20:57

2022-12-08T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе двухлетняя девочка выпала из окна на четвертом этаже. Ребенок находится в реанимации, по данному факту начата проверка прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство города.Отмечается, что трагедия произошла утром 6 декабря в одном из многоквартирных домов по улице Горпищенко."Пострадавшая получила многочисленные травмы, в настоящее время находится в реанимационном отделении ГБУЗС "Городская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка". Семья ребенка полная, воспитывает двух детей 2020 года рождения, на учете не состоит", - сказано в сообщении прокуратуры Севастополя.В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действий родителей по исполнению своих обязанностей.При наличии оснований будут приняты принятии меры прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве и добавили, что держат на контроле ход процессуальной проверки, которая проводится по данному факту следственными органами.Читайте также:Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в СимферополеСемьям с детьми предложили бесплатно устанавливать защиту на окнаВ Севастополе ребенок выпал из окна: СК проводит проверку

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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