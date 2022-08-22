https://crimea.ria.ru/20220822/prokuratura-zaymetsya-delom-o-padenii-rebenka-iz-okna-v-simferopole-1124249200.html
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
Прокуратура проверит обстоятельства, при которых из окна многоэтажки в Симферополе выпал годовалый ребенок, сообщает пресс-служба республиканского надзорного... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T15:41
2022-08-22T15:41
2022-08-22T15:43
симферополь
происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА новости Крым. Прокуратура проверит обстоятельства, при которых из окна многоэтажки в Симферополе выпал годовалый ребенок, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.По данным прокуратуры, ребенок выпал со второго этажа многоэтажного дома по улице Маршала Жукова, происшествие случилось 22 августа, малыш получил ушибы мягких тканей, сейчас он находится дома.Как уточнили в пресс-службе МВД по РК, сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, в рамках которых полицейские опрашивают родителей, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно, семья ранее не попадала в поле зрения полиции.
https://crimea.ria.ru/20220822/stalo-izvestno-o-sostoyanii-vypavshego-iz-okna-v-simferopole-rebenka-1124248647.html
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симферополь, происшествия, прокуратура республики крым
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
Прокуратура проверит обстоятельства происшествия с годовалым малышом в Симферополе
15:41 22.08.2022 (обновлено: 15:43 22.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА новости Крым.
Прокуратура проверит обстоятельства, при которых из окна многоэтажки в Симферополе выпал годовалый ребенок
, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.
По данным прокуратуры, ребенок выпал со второго этажа многоэтажного дома по улице Маршала Жукова, происшествие случилось 22 августа, малыш получил ушибы мягких тканей, сейчас он находится дома.
"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Симферополя, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республиканской прокуратуры", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в пресс-службе МВД по РК, сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, в рамках которых полицейские опрашивают родителей, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно, семья ранее не попадала в поле зрения полиции.