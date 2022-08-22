Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/prokuratura-zaymetsya-delom-o-padenii-rebenka-iz-okna-v-simferopole-1124249200.html
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
Прокуратура проверит обстоятельства, при которых из окна многоэтажки в Симферополе выпал годовалый ребенок, сообщает пресс-служба республиканского надзорного... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T15:41
2022-08-22T15:43
симферополь
происшествия
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110327/99/1103279986_0:144:2500:1550_1920x0_80_0_0_5b953f5c8fba4319c1cb3613d02f47ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА новости Крым. Прокуратура проверит обстоятельства, при которых из окна многоэтажки в Симферополе выпал годовалый ребенок, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.По данным прокуратуры, ребенок выпал со второго этажа многоэтажного дома по улице Маршала Жукова, происшествие случилось 22 августа, малыш получил ушибы мягких тканей, сейчас он находится дома.Как уточнили в пресс-службе МВД по РК, сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, в рамках которых полицейские опрашивают родителей, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно, семья ранее не попадала в поле зрения полиции.
https://crimea.ria.ru/20220822/stalo-izvestno-o-sostoyanii-vypavshego-iz-okna-v-simferopole-rebenka-1124248647.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110327/99/1103279986_122:0:2379:1693_1920x0_80_0_0_dc54c4207bb8f6b87e11416512411ff1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, происшествия, прокуратура республики крым
Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе

Прокуратура проверит обстоятельства происшествия с годовалым малышом в Симферополе

15:41 22.08.2022 (обновлено: 15:43 22.08.2022)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоПрокуратура Республики Крым
Прокуратура Республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА новости Крым. Прокуратура проверит обстоятельства, при которых из окна многоэтажки в Симферополе выпал годовалый ребенок, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.
По данным прокуратуры, ребенок выпал со второго этажа многоэтажного дома по улице Маршала Жукова, происшествие случилось 22 августа, малыш получил ушибы мягких тканей, сейчас он находится дома.
"В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Симферополя, будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетнего, проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республиканской прокуратуры", - сообщили в пресс-службе.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
15:13
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
Как уточнили в пресс-службе МВД по РК, сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, в рамках которых полицейские опрашивают родителей, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно, семья ранее не попадала в поле зрения полиции.
СимферопольПроисшествияПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром
15:56Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей
15:41Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
15:36Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель
15:33Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков
15:27Где в столице Крыма во вторник выключат свет
15:13В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
15:08Почему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветов
14:59ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
14:50Евросоюз будет готовить военных ВСУ рядом с Украиной— Боррель
14:34Концерты, муралы и флешмобы: как в Крыму отмечают День флага РФ
14:26Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID
14:15ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной
13:58Крымчанку осудили за нападение с ножом на сожителя
13:36Губернатор Севастополя рассказал, как себя вести в случае сигнала тревоги
13:13ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
13:10Где в Симферополе до вторника не будет воды – адреса
12:58В Севастополе проверили убежища
12:45Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
12:44Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки
Лента новостейМолния