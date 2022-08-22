Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220822/stalo-izvestno-o-sostoyanii-vypavshego-iz-okna-v-simferopole-rebenka-1124248647.html
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
У выпавшего из окна второго этажа годовалого ребенка зафиксированы ушибы, его отпустили домой, рассказал главврач Республиканской детской клинической больницы... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T15:13
2022-08-22T15:23
происшествия
крым
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069189_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2566be199089842ba96f6fd2b7c4c446.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. У выпавшего из окна второго этажа годовалого ребенка зафиксированы ушибы, его отпустили домой, рассказал главврач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.Ранее специалист предупредил о рисках детского травматизма летом и рассказал о самых распространенных травмах.
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1b/1123069189_156:0:1596:1080_1920x0_80_0_0_1a03544ceb17834ad36ad2e9ad1fe73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, симферополь
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш

В республиканской детской больнице рассказали о состоянии выпавшего из окна ребенка

15:13 22.08.2022 (обновлено: 15:23 22.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. У выпавшего из окна второго этажа годовалого ребенка зафиксированы ушибы, его отпустили домой, рассказал главврач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.
"Ребенок поступил в приемный покой. В травмпункте ребенка осмотрели нейрохирурги, сделали снимки. Есть ушибы, но в госпитализации он не нуждается. Виной опять москитные сетки", – рассказал Олейник РИА Новости Крым.
Ранее специалист предупредил о рисках детского травматизма летом и рассказал о самых распространенных травмах.
ПроисшествияКрымСимферополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00На пороге шторма: на Крым надвигаются ливни с грозами и шквалистым ветром
15:56Пенсионеры Херсонской области получат дополнительные 10 тысяч рублей
15:41Прокуратура займется делом о падении ребенка из окна в Симферополе
15:36Энергодар под обстрелом: погиб мирный житель
15:33Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков
15:27Где в столице Крыма во вторник выключат свет
15:13В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
15:08Почему флаги России и Крыма имеют одинаковый набор цветов
14:59ВСУ атаковали из HIMARS Антоновский мост: пострадали 15 человек
14:50Евросоюз будет готовить военных ВСУ рядом с Украиной— Боррель
14:34Концерты, муралы и флешмобы: как в Крыму отмечают День флага РФ
14:26Лучше носить маски и избегать массовых мест: в Севастополе рост по COVID
14:15ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной
13:58Крымчанку осудили за нападение с ножом на сожителя
13:36Губернатор Севастополя рассказал, как себя вести в случае сигнала тревоги
13:13ВЦИОМ выяснил отношение россиян к Государственному флагу
13:10Где в Симферополе до вторника не будет воды – адреса
12:58В Севастополе проверили убежища
12:45Патрушев: Вашингтон объявит дефолт
12:44Российские ПВО перехватили восемь ракет HIMARS в районе Каховки
Лента новостейМолния