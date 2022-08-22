https://crimea.ria.ru/20220822/stalo-izvestno-o-sostoyanii-vypavshego-iz-okna-v-simferopole-rebenka-1124248647.html

В Симферополе из окна выпал годовалый малыш

В Симферополе из окна выпал годовалый малыш - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В Симферополе из окна выпал годовалый малыш

У выпавшего из окна второго этажа годовалого ребенка зафиксированы ушибы, его отпустили домой, рассказал главврач Республиканской детской клинической больницы... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T15:13

2022-08-22T15:13

2022-08-22T15:23

происшествия

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. У выпавшего из окна второго этажа годовалого ребенка зафиксированы ушибы, его отпустили домой, рассказал главврач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.Ранее специалист предупредил о рисках детского травматизма летом и рассказал о самых распространенных травмах.

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происшествия, крым, симферополь