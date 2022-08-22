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В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
У выпавшего из окна второго этажа годовалого ребенка зафиксированы ушибы, его отпустили домой, рассказал главврач Республиканской детской клинической больницы... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T15:13
2022-08-22T15:13
2022-08-22T15:23
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. У выпавшего из окна второго этажа годовалого ребенка зафиксированы ушибы, его отпустили домой, рассказал главврач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.Ранее специалист предупредил о рисках детского травматизма летом и рассказал о самых распространенных травмах.
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происшествия, крым, симферополь
В Симферополе из окна выпал годовалый малыш
В республиканской детской больнице рассказали о состоянии выпавшего из окна ребенка
15:13 22.08.2022 (обновлено: 15:23 22.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. У выпавшего из окна второго этажа годовалого ребенка зафиксированы ушибы, его отпустили домой, рассказал главврач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.
Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры в Симферополе, с травмами средней степени тяжести его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.
"Ребенок поступил в приемный покой. В травмпункте ребенка осмотрели нейрохирурги, сделали снимки. Есть ушибы, но в госпитализации он не нуждается. Виной опять москитные сетки", – рассказал Олейник РИА Новости Крым.
Ранее специалист предупредил о рисках детского травматизма летом
и рассказал о самых распространенных травмах.