https://crimea.ria.ru/20231213/silnyy-veter-ozhidaetsya-v-sevastopole---mchs-1133521117.html
Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС
Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС
Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Севастополе в четверг, предупреждает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T18:43
2023-12-13T18:43
2023-12-13T18:43
крымская погода
погода в крыму
штормовое предупреждение
севастополь
гу мчс россии по севастополю
новости крыма
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_92dd6c7be81ea6c646f4164f2831bd0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Севастополе в четверг, предупреждает региональное управление МЧС.В этой связи спасатели предупреждают об опасности. Рекомендуется не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Особенное внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат компенсации Читайте также на РИА Новости Крым:Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделюУспели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм векаШторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1b/1133109102_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_708d2e54eb7750cd9098d032f034d2af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, штормовое предупреждение, севастополь, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, безопасность
Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС
МЧС: ветер до 20 м/с ожидается в четверг в Севастополе