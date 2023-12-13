https://crimea.ria.ru/20231213/silnyy-veter-ozhidaetsya-v-sevastopole---mchs-1133521117.html

Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС

Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС

Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Севастополе в четверг, предупреждает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T18:43

2023-12-13T18:43

2023-12-13T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Севастополе в четверг, предупреждает региональное управление МЧС.В этой связи спасатели предупреждают об опасности. Рекомендуется не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Особенное внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат компенсации Читайте также на РИА Новости Крым:Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделюУспели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм векаШторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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