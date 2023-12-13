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Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС
Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС
Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Севастополе в четверг, предупреждает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T18:43
2023-12-13T18:43
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Севастополе в четверг, предупреждает региональное управление МЧС.В этой связи спасатели предупреждают об опасности. Рекомендуется не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Особенное внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат компенсации Читайте также на РИА Новости Крым:Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделюУспели сбросить листья: как виноградники Крыма перенесли шторм векаШторм сдвинул сроки завершения реконструкции набережной в Евпатории
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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Сильный ветер ожидается в Севастополе - МЧС

МЧС: ветер до 20 м/с ожидается в четверг в Севастополе

18:43 13.12.2023
 
© РИА Новости КрымШторм на набережной в Севастополе
Шторм на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Усиление ветра до 20 м/с ожидается в Севастополе в четверг, предупреждает региональное управление МЧС.
"14 декабря в Севастополе будет переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6…8 градусов тепла, днем +12…14", - говорится в сообщении.
В этой связи спасатели предупреждают об опасности. Рекомендуется не находиться возле фасадов домов, под деревьями, рекламными щитами и столбами ЛЭП, на причалах, скалах и крутых берегах у воды. В море плавать опасно. Особенное внимание следует уделить безопасности детей, пожилых и больных людей.
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ветра достигала 144 км/ч. Ураган повалил сотни деревьев, сорвал крыши, повредил линии электропередачи и разрушил набережные приморских городов. Предварительный ущерб от урагана в Севастополе оценивается в 6,5 млрд рублей, работа по подсчету продолжается, по итогу пострадавшие жители и бизнес получат компенсации
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