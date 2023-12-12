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Юные стрелки из Севастополя заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях

Юные стрелки из Севастополя заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Юные стрелки из Севастополя заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях

Сборная команда из Севастополя заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пистолета, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T06:35

2023-12-12T06:35

2023-12-12T06:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Сборная команда из Севастополя заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пистолета, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом, а также том, как в городе обучают этому виду спорта детей и взрослых, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель регионального отделения Федерации практической стрельбы России в Севастополе Дмитрий Иванцов.Федерация в Севастополе уже воспитала несколько мастеров спорта. В сборную России отобрана взрослая спортсменка, и уже второй год подряд туда отправляется суперюниор, теперь ему уже 15 лет.Обучать практической стрельбе детей начинают с семилетнего возраста. Тогда к 11 годам, когда уже присваиваются спортивные разряды, юные стрелки демонстрируют большие успехи и потом добиваются очень хороших результатов, объясняет Иванцов.Это доказывают и недавние соревнования в Санкт-Петербурге, откуда сборная суперюниоров из Севастополя возвращается с победой."В субботу и воскресенье проходили в Санкт-Петербурге Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета, на которых сборная Севастополя, суперюниоры, заняла первое командное место в открытом классе", – сказал Иванцов.Практическая стрельба - довольно молодой спорт в России: свое развитие он получил в 2000-е, и к сегодняшнему дню "конечно, уже есть стремление стать олимпийским видом спорта", говорит Иванцов."Детское направление – до 17 лет. Дети у нас стреляют из пневматического оружия", – уточнил Иванцов.Сегодня больше половины спортсменов в составе регионального отделения федерации – бывшие и действующие военнослужащие, тренирующие "навыки, которые применимы в их профессиональной деятельности", рассказал Иванцов. Здесь же проходят подготовку гражданский и ветеранский резервы.Ранее руководитель регионального отделения ОСОО "ФПСР" "Федерация практической стрельбы Республики Крым" Леонид Любинецкий и старший тренер федерации Алексей Кондратенко рассказали, как снайпинг в республике осваивают взрослые и дети. Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета "Петербургские истории" прошли в СК "Легкоатлетический манеж" 8 – 10 декабря. Участие в них приняли более 200 спортсменов из 21 региона России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян

https://crimea.ria.ru/20231123/sila-ruk-i-voli-baydarochnitsa-iz-sevastopolya-vzyala-zoloto-na-kubke-rf-1133003199.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, крым, севастополь, новости крыма, дмитрий иванцов, общество