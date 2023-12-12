https://crimea.ria.ru/20231212/yunye-strelki-iz-sevastopolya-zanyali-1-mesto-na-vserossiyskikh-sorevnovaniyakh-1133476500.html
Юные стрелки из Севастополя заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях
Юные стрелки из Севастополя заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Юные стрелки из Севастополя заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях
Сборная команда из Севастополя заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пистолета, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T06:35
2023-12-12T06:35
2023-12-12T06:35
радио "спутник в крыму"
спорт
крым
севастополь
новости крыма
дмитрий иванцов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133476389_0:54:2497:1458_1920x0_80_0_0_96bf424c8936d5b81946601ab4aa2cdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Сборная команда из Севастополя заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пистолета, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом, а также том, как в городе обучают этому виду спорта детей и взрослых, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель регионального отделения Федерации практической стрельбы России в Севастополе Дмитрий Иванцов.Федерация в Севастополе уже воспитала несколько мастеров спорта. В сборную России отобрана взрослая спортсменка, и уже второй год подряд туда отправляется суперюниор, теперь ему уже 15 лет.Обучать практической стрельбе детей начинают с семилетнего возраста. Тогда к 11 годам, когда уже присваиваются спортивные разряды, юные стрелки демонстрируют большие успехи и потом добиваются очень хороших результатов, объясняет Иванцов.Это доказывают и недавние соревнования в Санкт-Петербурге, откуда сборная суперюниоров из Севастополя возвращается с победой."В субботу и воскресенье проходили в Санкт-Петербурге Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета, на которых сборная Севастополя, суперюниоры, заняла первое командное место в открытом классе", – сказал Иванцов.Практическая стрельба - довольно молодой спорт в России: свое развитие он получил в 2000-е, и к сегодняшнему дню "конечно, уже есть стремление стать олимпийским видом спорта", говорит Иванцов."Детское направление – до 17 лет. Дети у нас стреляют из пневматического оружия", – уточнил Иванцов.Сегодня больше половины спортсменов в составе регионального отделения федерации – бывшие и действующие военнослужащие, тренирующие "навыки, которые применимы в их профессиональной деятельности", рассказал Иванцов. Здесь же проходят подготовку гражданский и ветеранский резервы.Ранее руководитель регионального отделения ОСОО "ФПСР" "Федерация практической стрельбы Республики Крым" Леонид Любинецкий и старший тренер федерации Алексей Кондратенко рассказали, как снайпинг в республике осваивают взрослые и дети. Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета "Петербургские истории" прошли в СК "Легкоатлетический манеж" 8 – 10 декабря. Участие в них приняли более 200 спортсменов из 21 региона России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предлагают сделать школьный курс НВП обязательным Украина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
https://crimea.ria.ru/20231123/sila-ruk-i-voli-baydarochnitsa-iz-sevastopolya-vzyala-zoloto-na-kubke-rf-1133003199.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133476389_4:0:2221:1663_1920x0_80_0_0_a137972ba5477adfee1bf5db440aba9c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, крым, севастополь, новости крыма, дмитрий иванцов, общество
Юные стрелки из Севастополя заняли 1 место на Всероссийских соревнованиях
Юные стрелки из Севастополя взяли 1 место на соревнованиях по практической стрельбе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым
. Сборная команда из Севастополя заняла первое место на Всероссийских соревнованиях по практической стрельбе из пистолета, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом, а также том, как в городе обучают этому виду спорта детей и взрослых, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал председатель регионального отделения Федерации практической стрельбы России в Севастополе Дмитрий Иванцов.
Федерация в Севастополе уже воспитала несколько мастеров спорта. В сборную России отобрана взрослая спортсменка, и уже второй год подряд туда отправляется суперюниор, теперь ему уже 15 лет.
Обучать практической стрельбе детей начинают с семилетнего возраста. Тогда к 11 годам, когда уже присваиваются спортивные разряды, юные стрелки демонстрируют большие успехи и потом добиваются очень хороших результатов, объясняет Иванцов.
Это доказывают и недавние соревнования в Санкт-Петербурге, откуда сборная суперюниоров из Севастополя возвращается с победой.
"В субботу и воскресенье проходили в Санкт-Петербурге Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета, на которых сборная Севастополя, суперюниоры, заняла первое командное место в открытом классе", – сказал Иванцов.
Практическая стрельба - довольно молодой спорт в России: свое развитие он получил в 2000-е, и к сегодняшнему дню "конечно, уже есть стремление стать олимпийским видом спорта", говорит Иванцов.
На тренировках, которые проходят в закрытых и открытых классах, стрелки выполняют упражнения в динамике: с различных положений, в том числе неудобных, со свободой выбора мишеней, очередности их поражения в соответствии с собственным гейм-планом. Все это, а также скоростные перезарядки и очень жесткие меры безопасности отличает этот вид спорта от олимпийской пулевой стрельбы.
"Детское направление – до 17 лет. Дети у нас стреляют из пневматического оружия", – уточнил Иванцов.
Сегодня больше половины спортсменов в составе регионального отделения федерации – бывшие и действующие военнослужащие, тренирующие "навыки, которые применимы в их профессиональной деятельности", рассказал Иванцов. Здесь же проходят подготовку гражданский и ветеранский резервы.
Ранее руководитель регионального отделения ОСОО "ФПСР" "Федерация практической стрельбы Республики Крым" Леонид Любинецкий и старший тренер федерации Алексей Кондратенко рассказали, как снайпинг в республике осваивают взрослые и дети.
Всероссийские соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета "Петербургские истории" прошли в СК "Легкоатлетический манеж" 8 – 10 декабря. Участие в них приняли более 200 спортсменов из 21 региона России.
Читайте также на РИА Новости Крым: