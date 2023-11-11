https://crimea.ria.ru/20231111/snayping-v-krymu-prakticheskuyu-strelbu-osvaivayut-deti-i-vzroslye-1132679823.html
Снайпинг в Крыму: практическую стрельбу осваивают дети и взрослые
Снайпинг в Крыму: практическую стрельбу осваивают дети и взрослые - РИА Новости Крым, 11.11.2023
Снайпинг в Крыму: практическую стрельбу осваивают дети и взрослые
На выходных в Крыму пройдет турнир по снайпингу. В чем суть этого направления практической стрельбы и как на полуострове развивают данный вид спорта, в эфире... РИА Новости Крым, 11.11.2023
2023-11-11T13:55
2023-11-11T13:55
2023-11-11T13:57
радио "спутник в крыму"
спорт
леонид любинецкий
алексей кондратенко
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На выходных в Крыму пройдет турнир по снайпингу. В чем суть этого направления практической стрельбы и как на полуострове развивают данный вид спорта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали руководитель регионального отделения ОСОО "ФПСР" "Федерация практической стрельбы Республики Крым" Леонид Любинецкий и старший тренер федерации Алексей Кондратенко.Занимаются снайпингом в Крыму и дети. Принимают в секции с восьми лет. По словам Любинецкого, дети – более дисциплинированные спортсмены, нежели взрослые. Ребенку можно доверить пневматический пистолет.На базе спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко работает секция по практической стрельбе, в которой занимаются порядка 100 человек. Кроме того, на полуострове действует пять клубов.По словам тренера, в приоритете безопасное, квалифицированное обращение с оружием. Оно дисциплинирует детей.Старший тренер уточняет, что снайпинг – прикладная дисциплина и для всех военизированных подразделений. Соревнования среди них позволяют испытать новые образцы вооружения, определить конкуренцию среди оружия зарубежного и отечественного производства, выделить лучшие единицы.Кроме того, и гражданские, и военные оттачивают свои навыки на различных дистанциях. Упражнения могут включать в себя тактические элементы, например, скрытое перемещение, размещение. В соревнованиях для военных в приоритете поражение мишеней.Желающие освоить снайпинг должны предоставить справки от психиатра, нарколога. Дети предварительно проходят обследование в физдиспансере.Читайте также на РИА Новости Крым:Всероссийские соревнования снайперов в Крыму - фоторепортажСпортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители
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спорт, леонид любинецкий, алексей кондратенко, крым
Снайпинг в Крыму: практическую стрельбу осваивают дети и взрослые
В Крыму развивают снайпинг: практическую стрельбу осваивают дети и взрослые
13:55 11.11.2023 (обновлено: 13:57 11.11.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым.
На выходных в Крыму пройдет турнир по снайпингу. В чем суть этого направления практической стрельбы и как на полуострове развивают данный вид спорта, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали руководитель регионального отделения ОСОО "ФПСР" "Федерация практической стрельбы Республики Крым" Леонид Любинецкий и старший тренер федерации Алексей Кондратенко.
"Снайпинг – это одно из направлений в практической стрельбе. Название дисциплины "Карабин с ручным перезарядом". Она развивается в Крыму не так давно. Профессионально снайпингом на полуострове занимается 20 спортсменов. Они составляют сборную республики, 12 из них состоят в сборной России", – говорит Леонид Любинецкий.
Занимаются снайпингом в Крыму и дети. Принимают в секции с восьми лет. По словам Любинецкого, дети – более дисциплинированные спортсмены, нежели взрослые. Ребенку можно доверить пневматический пистолет.
На базе спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко работает секция по практической стрельбе, в которой занимаются порядка 100 человек. Кроме того, на полуострове действует пять клубов.
"Снайпинг – динамический вид спорта. У нас необходимо обладать нестандартным мышлением. Оно же развивается в процессе тренировок. Нужно за короткий промежуток времени найти мишени, поразить их, и при этом соблюдать требования безопасности", – дополняет старший тренер федерации практической стрельбы РК Алексей Кондратенко.
По словам тренера, в приоритете безопасное, квалифицированное обращение с оружием. Оно дисциплинирует детей.
"Оружие не опасно, опасны люди, которые не умеют обращаться с оружием. В практической стрельбе есть четыре правила. Первое: я всегда буду обращаться с оружием как с заряженным. Второе: никогда не направлю оружие туда, куда не хочу стрелять. Третье: я всегда посмотрю, что находится перед мишенью, а также справа и слева от нее. Четвертое: я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока оружие не направлено в цель", – поясняет Кондратенко.
Старший тренер уточняет, что снайпинг – прикладная дисциплина и для всех военизированных подразделений. Соревнования среди них позволяют испытать новые образцы вооружения, определить конкуренцию среди оружия зарубежного и отечественного производства, выделить лучшие единицы.
Кроме того, и гражданские, и военные оттачивают свои навыки на различных дистанциях. Упражнения могут включать в себя тактические элементы, например, скрытое перемещение, размещение. В соревнованиях для военных в приоритете поражение мишеней.
Желающие освоить снайпинг должны предоставить справки от психиатра, нарколога. Дети предварительно проходят обследование в физдиспансере.
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