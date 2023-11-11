https://crimea.ria.ru/20231111/snayping-v-krymu-prakticheskuyu-strelbu-osvaivayut-deti-i-vzroslye-1132679823.html

Снайпинг в Крыму: практическую стрельбу осваивают дети и взрослые

Снайпинг в Крыму: практическую стрельбу осваивают дети и взрослые - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Снайпинг в Крыму: практическую стрельбу осваивают дети и взрослые

На выходных в Крыму пройдет турнир по снайпингу. В чем суть этого направления практической стрельбы и как на полуострове развивают данный вид спорта, в эфире... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T13:55

2023-11-11T13:55

2023-11-11T13:57

радио "спутник в крыму"

спорт

леонид любинецкий

алексей кондратенко

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. На выходных в Крыму пройдет турнир по снайпингу. В чем суть этого направления практической стрельбы и как на полуострове развивают данный вид спорта, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали руководитель регионального отделения ОСОО "ФПСР" "Федерация практической стрельбы Республики Крым" Леонид Любинецкий и старший тренер федерации Алексей Кондратенко.Занимаются снайпингом в Крыму и дети. Принимают в секции с восьми лет. По словам Любинецкого, дети – более дисциплинированные спортсмены, нежели взрослые. Ребенку можно доверить пневматический пистолет.На базе спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко работает секция по практической стрельбе, в которой занимаются порядка 100 человек. Кроме того, на полуострове действует пять клубов.По словам тренера, в приоритете безопасное, квалифицированное обращение с оружием. Оно дисциплинирует детей.Старший тренер уточняет, что снайпинг – прикладная дисциплина и для всех военизированных подразделений. Соревнования среди них позволяют испытать новые образцы вооружения, определить конкуренцию среди оружия зарубежного и отечественного производства, выделить лучшие единицы.Кроме того, и гражданские, и военные оттачивают свои навыки на различных дистанциях. Упражнения могут включать в себя тактические элементы, например, скрытое перемещение, размещение. В соревнованиях для военных в приоритете поражение мишеней.Желающие освоить снайпинг должны предоставить справки от психиатра, нарколога. Дети предварительно проходят обследование в физдиспансере.Читайте также на РИА Новости Крым:Всероссийские соревнования снайперов в Крыму - фоторепортажСпортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму Когда отдавать ребенка на бокс и что должны знать родители

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, леонид любинецкий, алексей кондратенко, крым