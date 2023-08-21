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Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
На территории курорта Mriya Resort & SPA 26 и 27 августа во второй раз пройдет соревнование по триатлону - Mriyathlon, которое соберет более 500 участников со... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T13:56
2023-08-21T13:56
mriya resort&spa
туризм в крыму
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спорт
крым
ялта
соревнования
минспорта крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На территории курорта Mriya Resort &amp; SPA 26 и 27 августа во второй раз пройдет соревнование по триатлону - Mriyathlon, которое соберет более 500 участников со всей страны.Второй год Mriya Resort &amp; SPA выступает организатором соревнования по триатлону в Республике Крым. Совместно с министерством спорта Республики Крым и Администрацией города Ялта курорт объединяет на своей площадке спортсменов со всей России, тем самым популяризируя спортивное направление на территории полуострова.Триатлон, именуемый также троеборьем, включает в себя плавание, велогонку и бег. Старт Mriyathlon состоится на набережной Mriya Resort &amp; SPA, а дистанция пройдёт вдоль южнобережного серпантина, виноградников и фруктового сада WINEPARK. В зависимости от уровня физической подготовки участники выбирают одну из трех дистанций - 25,75 километров, 51,5 километров или 113 километров. Спортсмены смогут сразиться за место в индивидуальном зачете или поучаствовать в эстафете. Они будут поделены по возрастной группе, полу и дистанции. Помимо основных наград спортсмены получат медаль за участие, подарки от спонсоров и партнеров.Амбассадорами Mriyathlon выступают известные спортсмены:- Виктория Шубина, вице-президент Федерации триатлона России, 7-кратная Ironman, 25-кратная Ironman 70.3, участница пяти чемпионатов мира, главный тренер по триатлону сети клубов World Class;- Инна Егорова, КМС по триатлону, чемпионка России 2021 года по триатлону на длинной дистанции среди профессионалов, чемпионка Крыма по маутинбайку (кросс-кантри);- Анастасия Тукмачева, крупнейший спортивный блогер в РФ, триатлет, амбассадор триатлонной организации Ironstar и Wild Siberia, общественный деятель, партнёр благотворительного фонда по борьбе с онкологическими заболеваниями;- Ярослав Святославский, первый паратриатлет из России прошедший "железную дистанцию" в 226 километров, спортсмен паралимпийской сборной страны, бронзовый призёр Кубка мира по велоспорту, неоднократный чемпион России по велоспорту и триатлону, 5xIRONMAN.С подробной информацией и правилами регистрации можно ознакомиться на сайте организаторов.* РЕКЛАМАООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUkKQaqMLj
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353
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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mriya resort&spa, туризм в крыму, отдых в крыму, спорт, крым, ялта, соревнования, минспорта крыма

Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму

13:56 21.08.2023
 
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAСпортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На территории курорта Mriya Resort & SPA 26 и 27 августа во второй раз пройдет соревнование по триатлону - Mriyathlon, которое соберет более 500 участников со всей страны.
Второй год Mriya Resort & SPA выступает организатором соревнования по триатлону в Республике Крым. Совместно с министерством спорта Республики Крым и Администрацией города Ялта курорт объединяет на своей площадке спортсменов со всей России, тем самым популяризируя спортивное направление на территории полуострова.
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAСпортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
Триатлон, именуемый также троеборьем, включает в себя плавание, велогонку и бег. Старт Mriyathlon состоится на набережной Mriya Resort & SPA, а дистанция пройдёт вдоль южнобережного серпантина, виноградников и фруктового сада WINEPARK. В зависимости от уровня физической подготовки участники выбирают одну из трех дистанций - 25,75 километров, 51,5 километров или 113 километров. Спортсмены смогут сразиться за место в индивидуальном зачете или поучаствовать в эстафете. Они будут поделены по возрастной группе, полу и дистанции. Помимо основных наград спортсмены получат медаль за участие, подарки от спонсоров и партнеров.
"Крым – уникальное место для организации спортивных мероприятий. Богатые рекреационные возможности и мягкий климат позволяют проводить соревнования круглогодично. Мы стремимся показать спортсменам и организаторам, что полуостров - перспективная территория для развития и продвижения спортивных инициатив. В следующем году мы планируем продолжать привлекать крупных спортивных партнеров и увеличить число участников в 3 раза", – прокомментировал генеральный менеджер курорта Абдурахман Искандеров.
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAСпортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
Амбассадорами Mriyathlon выступают известные спортсмены:
- Виктория Шубина, вице-президент Федерации триатлона России, 7-кратная Ironman, 25-кратная Ironman 70.3, участница пяти чемпионатов мира, главный тренер по триатлону сети клубов World Class;
- Инна Егорова, КМС по триатлону, чемпионка России 2021 года по триатлону на длинной дистанции среди профессионалов, чемпионка Крыма по маутинбайку (кросс-кантри);
- Анастасия Тукмачева, крупнейший спортивный блогер в РФ, триатлет, амбассадор триатлонной организации Ironstar и Wild Siberia, общественный деятель, партнёр благотворительного фонда по борьбе с онкологическими заболеваниями;
- Ярослав Святославский, первый паратриатлет из России прошедший "железную дистанцию" в 226 километров, спортсмен паралимпийской сборной страны, бронзовый призёр Кубка мира по велоспорту, неоднократный чемпион России по велоспорту и триатлону, 5xIRONMAN.
С подробной информацией и правилами регистрации можно ознакомиться на сайте организаторов.
* РЕКЛАМА
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,
mriyaresort.com
erid: 4CQwVszH9pUkKQaqMLj
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