Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAСпортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На территории курорта Mriya Resort & SPA 26 и 27 августа во второй раз пройдет соревнование по триатлону - Mriyathlon, которое соберет более 500 участников со всей страны.
Второй год Mriya Resort & SPA выступает организатором соревнования по триатлону в Республике Крым. Совместно с министерством спорта Республики Крым и Администрацией города Ялта курорт объединяет на своей площадке спортсменов со всей России, тем самым популяризируя спортивное направление на территории полуострова.
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAСпортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
Триатлон, именуемый также троеборьем, включает в себя плавание, велогонку и бег. Старт Mriyathlon состоится на набережной Mriya Resort & SPA, а дистанция пройдёт вдоль южнобережного серпантина, виноградников и фруктового сада WINEPARK. В зависимости от уровня физической подготовки участники выбирают одну из трех дистанций - 25,75 километров, 51,5 километров или 113 километров. Спортсмены смогут сразиться за место в индивидуальном зачете или поучаствовать в эстафете. Они будут поделены по возрастной группе, полу и дистанции. Помимо основных наград спортсмены получат медаль за участие, подарки от спонсоров и партнеров.
"Крым – уникальное место для организации спортивных мероприятий. Богатые рекреационные возможности и мягкий климат позволяют проводить соревнования круглогодично. Мы стремимся показать спортсменам и организаторам, что полуостров - перспективная территория для развития и продвижения спортивных инициатив. В следующем году мы планируем продолжать привлекать крупных спортивных партнеров и увеличить число участников в 3 раза", – прокомментировал генеральный менеджер курорта Абдурахман Искандеров.
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPAСпортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
© Фото предоставлено Mriya Resort & SPA
Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму
Амбассадорами Mriyathlon выступают известные спортсмены:
- Виктория Шубина, вице-президент Федерации триатлона России, 7-кратная Ironman, 25-кратная Ironman 70.3, участница пяти чемпионатов мира, главный тренер по триатлону сети клубов World Class;
- Инна Егорова, КМС по триатлону, чемпионка России 2021 года по триатлону на длинной дистанции среди профессионалов, чемпионка Крыма по маутинбайку (кросс-кантри);
- Анастасия Тукмачева, крупнейший спортивный блогер в РФ, триатлет, амбассадор триатлонной организации Ironstar и Wild Siberia, общественный деятель, партнёр благотворительного фонда по борьбе с онкологическими заболеваниями;
- Ярослав Святославский, первый паратриатлет из России прошедший "железную дистанцию" в 226 километров, спортсмен паралимпийской сборной страны, бронзовый призёр Кубка мира по велоспорту, неоднократный чемпион России по велоспорту и триатлону, 5xIRONMAN.
С подробной информацией и правилами регистрации можно ознакомиться на сайте организаторов.
* РЕКЛАМА
ООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,
erid: 4CQwVszH9pUkKQaqMLj