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Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму

Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Спортсмены всей России примут участие в соревновании по триатлону в Крыму

На территории курорта Mriya Resort & SPA 26 и 27 августа во второй раз пройдет соревнование по триатлону - Mriyathlon, которое соберет более 500 участников со... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T13:56

2023-08-21T13:56

2023-08-21T13:56

mriya resort&spa

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. На территории курорта Mriya Resort & SPA 26 и 27 августа во второй раз пройдет соревнование по триатлону - Mriyathlon, которое соберет более 500 участников со всей страны.Второй год Mriya Resort & SPA выступает организатором соревнования по триатлону в Республике Крым. Совместно с министерством спорта Республики Крым и Администрацией города Ялта курорт объединяет на своей площадке спортсменов со всей России, тем самым популяризируя спортивное направление на территории полуострова.Триатлон, именуемый также троеборьем, включает в себя плавание, велогонку и бег. Старт Mriyathlon состоится на набережной Mriya Resort & SPA, а дистанция пройдёт вдоль южнобережного серпантина, виноградников и фруктового сада WINEPARK. В зависимости от уровня физической подготовки участники выбирают одну из трех дистанций - 25,75 километров, 51,5 километров или 113 километров. Спортсмены смогут сразиться за место в индивидуальном зачете или поучаствовать в эстафете. Они будут поделены по возрастной группе, полу и дистанции. Помимо основных наград спортсмены получат медаль за участие, подарки от спонсоров и партнеров.Амбассадорами Mriyathlon выступают известные спортсмены:- Виктория Шубина, вице-президент Федерации триатлона России, 7-кратная Ironman, 25-кратная Ironman 70.3, участница пяти чемпионатов мира, главный тренер по триатлону сети клубов World Class;- Инна Егорова, КМС по триатлону, чемпионка России 2021 года по триатлону на длинной дистанции среди профессионалов, чемпионка Крыма по маутинбайку (кросс-кантри);- Анастасия Тукмачева, крупнейший спортивный блогер в РФ, триатлет, амбассадор триатлонной организации Ironstar и Wild Siberia, общественный деятель, партнёр благотворительного фонда по борьбе с онкологическими заболеваниями;- Ярослав Святославский, первый паратриатлет из России прошедший "железную дистанцию" в 226 километров, спортсмен паралимпийской сборной страны, бронзовый призёр Кубка мира по велоспорту, неоднократный чемпион России по велоспорту и триатлону, 5xIRONMAN.С подробной информацией и правилами регистрации можно ознакомиться на сайте организаторов.* РЕКЛАМАООО "ГАРАНТ-СВ", ИНН 9103007830,mriyaresort.comerid: 4CQwVszH9pUkKQaqMLj

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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