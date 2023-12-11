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В Симферополе почтили память убитых нацистами крымчаков и евреев

В Симферополе почтили память убитых нацистами крымчаков и евреев - РИА Новости Крым, 11.12.2023

В Симферополе почтили память убитых нацистами крымчаков и евреев

Симферополе, в доме, расположенном на улице Студенческой, 13, в декабре 1941 года действовал созданный фашистскими оккупантами сборный пункт для еврейского,... РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T15:09

2023-12-11T15:09

2023-12-11T15:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Симферополе, в доме, расположенном на улице Студенческой, 13, в декабре 1941 года действовал созданный фашистскими оккупантами сборный пункт для еврейского, крымчакского и цыганского населения города. Людей собрали, а после вывезли к противотанковому рву на 10-м километре Феодосийского шоссе и расстреляли.Ежегодно у стен этого дома 11 декабря проходит мероприятие, посвященное Дню памяти крымчаков и евреев. Вот и сегодня представители крымского общества крымчаков "Кърымчахлар" возложили цветы к мемориальной доске на здании."Тъкун" (день поминовения – ред.) - это особый день, когда мы вспоминаем о тех ужасных событиях, читаем молитвы. Это особая молитва, которую мы, крымчаки, читаем каждый год", - объясняет раввин общины Дорон Хондо.По его словам, все до единого крымчаки помнят этот день, готовы приходить, собираться вместе, чтобы почтить память своих родных и близких, зверски уничтоженных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.Крымчаки – тюркоязычный этнос, исповедующий иудаизм, оказались на грани исчезновения. Тогда в каждой крымчакской семье случилось горе. В память о всех погибших и пострадавших была объявлена минута молчания."Сегодня нас здесь около 20 человек. Это те, кто помнит о своих расстрелянных родных и близких. У меня лично много расстрелянных – и дедушки, и бабушки. Для нас, для крымчаков, это очень значимая дата, говорящая о том, что мы помним своих родных и близких, скорбим о них. И продолжаем их дело", - отметила председатель общества "Кърымчахлар" Дора Пиркова.11 декабря в Крыму отмечают День памяти крымчаков и евреев — жертв нацизма. В период оккупации полуострова нацисты убили десятки тысяч мирных крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский холокост: истории расстрелянных семейЧасть расстрельного рва в Симферополе стала сельхозвладениямиФашистские лагеря в Крыму: убийства, пытки, опыты на людях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, новости крыма, крым в великой отечественной войне, история, крымчаки, память, нацизм, видео