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Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе
Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе
Специалисты со всего Крыма работают над устранением последствий пожара на газопроводе в Керчи. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T16:45
2023-12-09T16:46
крым
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святослав брусаков
газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Специалисты со всего Крыма работают над устранением последствий пожара на газопроводе в Керчи. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.По его словам, сейчас в Керчь прибыли сотрудники "Крымгазсети" из Симферополя, Феодосии, Кировского и Ленинского районов. Над ликвидацией последствий ЧП работают 150 человек и 10 единиц техники.Он также назвал главное условие более быстрого завершения работ в домах горожан."Убедительная просьба к жителям оставаться дома, так как специалисты совершают поквартирный обход для подключения газа", - попросил жителей Брусаков.Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов.На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет. К обеду специалисты завершили ремонт газопровода и начали процесс возвращения топлива в дома жителей поэтапно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи завершили ремонт поврежденного пожаром газопровода18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети"На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы - что известно к этому часу
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РИА Новости Крым
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96
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крым, керчь, святослав брусаков, газ, крымгазсети, происшествия, общество, жкх крыма и севастополя, жкх, новости крыма
Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе

150 специалистов восстанавливают подачу газа после пожара на газопроводе в Керчи

16:45 09.12.2023 (обновлено: 16:46 09.12.2023)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Специалисты со всего Крыма работают над устранением последствий пожара на газопроводе в Керчи. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.
По его словам, сейчас в Керчь прибыли сотрудники "Крымгазсети" из Симферополя, Феодосии, Кировского и Ленинского районов. Над ликвидацией последствий ЧП работают 150 человек и 10 единиц техники.
"Пуск газа практически закончили в частном секторе, продолжается работа в многоквартирных домах. Работа идет планово", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он также назвал главное условие более быстрого завершения работ в домах горожан.
"Убедительная просьба к жителям оставаться дома, так как специалисты совершают поквартирный обход для подключения газа", - попросил жителей Брусаков.
Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов.
На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет. К обеду специалисты завершили ремонт газопровода и начали процесс возвращения топлива в дома жителей поэтапно.
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