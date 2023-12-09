https://crimea.ria.ru/20231209/kogda-gaz-vernut-v-doma-kerchan-posle-chp-na-gazoprovode-1133422310.html

Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе

Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Когда газ вернут в дома керчан после ЧП на газопроводе

Специалисты со всего Крыма работают над устранением последствий пожара на газопроводе в Керчи. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков. РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T16:45

2023-12-09T16:45

2023-12-09T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Специалисты со всего Крыма работают над устранением последствий пожара на газопроводе в Керчи. Об этом сообщил глава городской администрации Святослав Брусаков.По его словам, сейчас в Керчь прибыли сотрудники "Крымгазсети" из Симферополя, Феодосии, Кировского и Ленинского районов. Над ликвидацией последствий ЧП работают 150 человек и 10 единиц техники.Он также назвал главное условие более быстрого завершения работ в домах горожан."Убедительная просьба к жителям оставаться дома, так как специалисты совершают поквартирный обход для подключения газа", - попросил жителей Брусаков.Крупный пожар произошел в ночь на пятницу на газопроводе среднего давления, была остановлена работа крупной котельной, без газа остались 18 тысяч абонентов.На месте ЧП работали сотрудники МЧС, дежурили полицейские и росгвардейцы. Ликвидировали пожар в 6 часов утра. Как сообщил РИА Новости Крым главный инженер "Крымгазсети" Николай Середа, критичных повреждений и серьезных последствий для инфраструктуры нет. К обеду специалисты завершили ремонт газопровода и начали процесс возвращения топлива в дома жителей поэтапно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи завершили ремонт поврежденного пожаром газопровода18 тысяч человек в Керчи остаются без газа – "Крымгазсети"На месте ЧП в Керчи работают спецслужбы - что известно к этому часу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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