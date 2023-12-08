https://crimea.ria.ru/20231208/v-sevastopole-za-god-arestovali-imuschestvo-korruptsionerov-na-25-mln-rubley-1133388224.html
В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей
В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.12.2023
В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей
За 11 месяцев текущего года следственные органы Севастополя арестовали имущество обвиняемых в коррупционных преступлениях на общую сумму 25 млн рублей, изъято... РИА Новости Крым, 08.12.2023
2023-12-08T17:02
2023-12-08T17:02
2023-12-08T17:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8дек – РИА Новости Крым. За 11 месяцев текущего года следственные органы Севастополя арестовали имущество обвиняемых в коррупционных преступлениях на общую сумму 25 млн рублей, изъято имущество еще на 3 млн рублей. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил прокурор города Максим Жук. По его словам, благодаря скоординированной работе правоохранителей количество вскрываемых фактов взяточничества растет. Размеры взяток варьируются от самых небольших – менее 10 тысяч рублей – до миллионных, отметил прокурор региона. Причем речь идет о незаконных вознаграждениях как непосредственно деньгами, так и путем передачи имущества либо оказания имущественных услуг. Жук уточнил, что в этом году в суды города направлены уголовные дела по обвинению бывшего директора ООО "Севастопольский центр землеустройства и геодезии" в получении взятки в размере более 1 млн рублей и по обвинению бывшего гендиректора ООО "Управляющая компания" в получении от посредника взятки в виде автомобиля стоимостью 2,4 млн рублей. По искам прокуратуры суды признали недействительными договоры купли-продажи квартир и земельного участка двух пожилых севастопольцев, которые пострадали в результате совершения коррупционных преступлений, добавил прокурор. Полный текст интервью с прокурором Севастополя читайте на сайте РИА Новости Крым в субботу, 9 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава СевастополяВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахАрестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика
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максим жук, прокуратура города севастополя, закон и право, новости крыма, крым, севастополь, коррупция
В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей
В Севастополе в 2023 году арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей – прокурор
СИМФЕРОПОЛЬ, 8дек – РИА Новости Крым.
За 11 месяцев текущего года следственные органы Севастополя арестовали имущество обвиняемых в коррупционных преступлениях на общую сумму 25 млн рублей, изъято имущество еще на 3 млн рублей. Об этом в интервью РИА Новости Крым
сообщил прокурор города Максим Жук.
"В текущем году следственными органами по делам коррупционной направленности наложен арест на имущество обвиняемых лиц общей стоимостью свыше 25 млн рублей, изъято имущество еще на 3 млн рублей", - сказал Жук.
По его словам, благодаря скоординированной работе правоохранителей количество вскрываемых фактов взяточничества растет.
Размеры взяток варьируются от самых небольших – менее 10 тысяч рублей – до миллионных, отметил прокурор региона. Причем речь идет о незаконных вознаграждениях как непосредственно деньгами, так и путем передачи имущества либо оказания имущественных услуг.
Жук уточнил, что в этом году в суды города направлены уголовные дела по обвинению бывшего директора ООО "Севастопольский центр землеустройства и геодезии" в получении взятки в размере более 1 млн рублей и по обвинению бывшего гендиректора ООО "Управляющая компания" в получении от посредника взятки в виде автомобиля стоимостью 2,4 млн рублей.
По искам прокуратуры суды признали недействительными договоры купли-продажи квартир и земельного участка двух пожилых севастопольцев, которые пострадали в результате совершения коррупционных преступлений, добавил прокурор.
Полный текст интервью с прокурором Севастополя читайте на сайте РИА Новости Крым в субботу, 9 декабря.
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