https://crimea.ria.ru/20231208/v-sevastopole-za-god-arestovali-imuschestvo-korruptsionerov-na-25-mln-rubley-1133388224.html

В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей

В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей - РИА Новости Крым, 08.12.2023

В Севастополе за год арестовали имущество коррупционеров на 25 млн рублей

За 11 месяцев текущего года следственные органы Севастополя арестовали имущество обвиняемых в коррупционных преступлениях на общую сумму 25 млн рублей, изъято... РИА Новости Крым, 08.12.2023

2023-12-08T17:02

2023-12-08T17:02

2023-12-08T17:02

максим жук

прокуратура города севастополя

закон и право

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коррупция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8дек – РИА Новости Крым. За 11 месяцев текущего года следственные органы Севастополя арестовали имущество обвиняемых в коррупционных преступлениях на общую сумму 25 млн рублей, изъято имущество еще на 3 млн рублей. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил прокурор города Максим Жук. По его словам, благодаря скоординированной работе правоохранителей количество вскрываемых фактов взяточничества растет. Размеры взяток варьируются от самых небольших – менее 10 тысяч рублей – до миллионных, отметил прокурор региона. Причем речь идет о незаконных вознаграждениях как непосредственно деньгами, так и путем передачи имущества либо оказания имущественных услуг. Жук уточнил, что в этом году в суды города направлены уголовные дела по обвинению бывшего директора ООО "Севастопольский центр землеустройства и геодезии" в получении взятки в размере более 1 млн рублей и по обвинению бывшего гендиректора ООО "Управляющая компания" в получении от посредника взятки в виде автомобиля стоимостью 2,4 млн рублей. По искам прокуратуры суды признали недействительными договоры купли-продажи квартир и земельного участка двух пожилых севастопольцев, которые пострадали в результате совершения коррупционных преступлений, добавил прокурор. Полный текст интервью с прокурором Севастополя читайте на сайте РИА Новости Крым в субботу, 9 декабря.Читайте также на РИА Новости Крым:8 лет за взятки и халатность: осужден экс-сотрудник Депздрава СевастополяВ Симферополе работница МУП украла почти миллион на фиктивных ремонтахАрестована оскандалившаяся в Севастополе директор компании-подрядчика

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим жук, прокуратура города севастополя, закон и право, новости крыма, крым, севастополь, коррупция