https://crimea.ria.ru/20231207/situatsiya-u-krymskogo-mosta-k-vecheru-chetverga-1133380687.html

Ситуация у Крымского моста к вечеру четверга

Ситуация у Крымского моста к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Ситуация у Крымского моста к вечеру четверга

К вечеру четверга проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста снова свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T21:04

2023-12-07T21:04

2023-12-07T21:04

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. К вечеру четверга проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста снова свободен. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что в 17:00 очереди на досмотр со стороны Керчи ожидали 30 машин, спустя час их число увеличилось еще на пять авто.Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.

крым

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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