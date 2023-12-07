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У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 07.12.2023
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У Крымского моста начала расти очередь
У Крымского моста начала расти очередь - РИА Новости Крым, 07.12.2023
У Крымского моста начала расти очередь
Вечером в четверг у Крымского моста начала скапливаться очередь машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T17:11
2023-12-07T17:11
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Вечером в четверг у Крымского моста начала скапливаться очередь машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен.В течение дня проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Крыма и Краснодарского края был свободен. Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь
У Крымского моста начала расти очередь

Тридцать машин ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи

17:11 07.12.2023
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Вечером в четверг у Крымского моста начала скапливаться очередь машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 17:00 в очереди со стороны Керчи находится 30 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Тамани проезд свободен.
В течение дня проезд к досмотровым пунктам у мостового перехода со стороны Крыма и Краснодарского края был свободен.
Проезд по транспортному переходу через Керченский пролив возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезд по мостовому переходу разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
 
КрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчь
 
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