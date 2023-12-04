https://crimea.ria.ru/20231204/neskolko-sel-pod-simferopolem-na-sutki-ostanutsya-bez-gaza-1133244113.html

Несколько сел под Симферополем на сутки останутся без газа

Несколько сел под Симферополем на сутки останутся без газа - РИА Новости Крым, 03.12.2023

Несколько сел под Симферополем на сутки останутся без газа

Жители нескольких сел Симферопольского района на сутки останутся без газа, предупредили в пресс-службе компании "Крымгазсети". РИА Новости Крым, 03.12.2023

2023-12-04T06:07

2023-12-04T06:07

2023-12-03T13:46

газ

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общество

отключение газа в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Жители нескольких сел Симферопольского района на сутки останутся без газа, предупредили в пресс-службе компании "Крымгазсети".Отключение связано с работами по догазификации сел Пионерское и Перевальное и продлится с 8 часов утра 5 декабря до 8 часов утра 6 декабря.В селе Пионерском на этот период без газа останутся абоненты по улицам Амурской, Ф. Аблямитова, Трудовой, Солнечной, Партизанской, Лесой, Горной, Аллейной, Садовой, Спартанской, Херсонесской, Афинской, Македонского, Константинопольской, Византийской, Олимпийской, Гиппократа, Сумской, Мераба, Кунешли, Арабатской, Забайкальской, Совхозной, Джалман, Ак-Сарай, Сув-Баши, Тахта-Джами, Крымской, Козъайдын, Джами-Елу, Безымянной, Хаджи-Герай, А. Медиева, Чора Батыр, Джылгъа, Къутлу, Бирлик, Мамут-Султан, Чичибабина, Хайтарма, Аян, частично по Алуштинской и в переулках Крутом, Солнечном, Широком, Молочном, Ешиль, Дюльбер.В Добром газоснабжения не будет по улицам Адалет, Амет хан Султана, Ангренской, Благополучия, Веселой, Весенней, Зеленой, Интернациональной, Каштановой, Комсомольской, Лесной, Миндальной, Мирной, Ореховой, Пограничников, Речной, Садовой, Сливовой, Совхозной, Тракторной, Фруктовой, Цветочной, Ягодной, Л.Украинки, частично по Центральной.В Краснолесье без газа – улицы Дальняя, Зеленые Горки, Парковая, Полевая, Равнинная, Сосновая, Счастливая, Тенистая, Ежевичная. В Заречном – Аянская, Гаражная, Мира, Молодежная, Мраморная, Набережная, Новая, Парниковая, Плотинная, Просторная, Родниковая, Садовая, Свободная, Солнечная, Строителей, Сумская, Табачная, Юбилейная, Гагарина, частично Предгорная, а также переулки Озерный, Продольный, Речной, Торговый, Школьный.В Перевальном отключение газа произойдет по улицам Нижней, Речной, Юбилейной, 70лет Октября, Переселенческой, Школьной, Учительской, Калужина, Береговой и частично по Дачной.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублейКакие населенные пункты Крыма газифицируют до конца годаКогда Белогорск будет полностью газифицирован

симферопольский район

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, жкх крыма и севастополя, крымгазсети, новости крыма, симферопольский район, общество, отключение газа в крыму