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Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили семь атак противника на различных направлениях, суточные потери ВСУ составили более 800 боевиков и 37... РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T15:19
2023-12-04T15:19
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
армия и флот
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили семь атак противника на различных направлениях, суточные потери ВСУ составили более 800 боевиков и 37 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Синьковки Харьковской области. Потери украинских войск составили 35 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Противник потерял до 300 боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поразили противника в районе Приютного Запорожской области. Потери украинской армии составили около 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.На Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Нестерянки Запорожской области. Противник потерял порядка 40 боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля.На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники двух бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки Херсонской области. В результате уничтожено до 50 военнослужащих противника, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт".Читайте на РИА Новости Крым:Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР – видеоСотни убитых и раненых: потери ВСУ за суткиРоссийские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, новости
Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери

ВСУ за сутки потеряли более 800 военнослужащих и почти 40 единиц техники – Минобороны

15:19 04.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б"
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили семь атак противника на различных направлениях, суточные потери ВСУ составили более 800 боевиков и 37 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Синьковки Харьковской области. Потери украинских войск составили 35 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.
Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля.
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На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Противник потерял до 300 боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля.
На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поразили противника в районе Приютного Запорожской области. Потери украинской армии составили около 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Нестерянки Запорожской области. Противник потерял порядка 40 боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля.
На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники двух бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки Херсонской области. В результате уничтожено до 50 военнослужащих противника, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт".
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииАрмия и флотНовости
 
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