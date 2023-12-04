https://crimea.ria.ru/20231204/minus-800-boevikov-za-sutki-vsu-prodolzhayut-nesti-ogromnye-poteri-1133296874.html

Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери

Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Минус 800 боевиков за сутки: ВСУ продолжают нести огромные потери

Российские подразделения за прошедшие сутки отразили семь атак противника на различных направлениях, суточные потери ВСУ составили более 800 боевиков и 37... РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T15:19

2023-12-04T15:19

2023-12-04T15:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Российские подразделения за прошедшие сутки отразили семь атак противника на различных направлениях, суточные потери ВСУ составили более 800 боевиков и 37 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку противника в районе Синьковки Харьковской области. Потери украинских войск составили 35 человек, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районах Ямполовки Донецкой Народной Республики и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.Общие потери противника составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля.На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки ДНР. Противник потерял до 300 боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля.На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией поразили противника в районе Приютного Запорожской области. Потери украинской армии составили около 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.На Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп ВСУ в районе Нестерянки Запорожской области. Противник потерял порядка 40 боевиков, два бронетранспортера и три автомобиля.На Херсонском направлении подразделения российской группировки войск, авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники двух бригад морской пехоты ВСУ в районе Тягинки Херсонской области. В результате уничтожено до 50 военнослужащих противника, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица "Гиацинт".Читайте на РИА Новости Крым:Стали известны подробности штурма Артемовского в ДНР – видеоСотни убитых и раненых: потери ВСУ за суткиРоссийские военные разгромили подземный командный пункт ВСУ

https://crimea.ria.ru/20231204/korabli-chf-ischut-vrazheskie-miny-v-chernom-more-i-kerchenskom-prolive-1133296291.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, армия и флот, новости