https://crimea.ria.ru/20231204/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-ponedelnika-1133284673.html

Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника

Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 04.12.2023

Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника

Движение по Крымскому мосту утром в понедельник свободно с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.12.2023

2023-12-04T08:02

2023-12-04T08:02

2023-12-04T08:02

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром в понедельник свободно с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне очередей на мосту также не наблюдалось.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.

https://crimea.ria.ru/20231203/dorozhnye-sluzhby-kryma-gotovyatsya-k-snegopadu-1133282124.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, общество