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Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 04.12.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника
Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника - РИА Новости Крым, 04.12.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника
Движение по Крымскому мосту утром в понедельник свободно с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 04.12.2023
2023-12-04T08:02
2023-12-04T08:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром в понедельник свободно с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Накануне очередей на мосту также не наблюдалось.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
https://crimea.ria.ru/20231203/dorozhnye-sluzhby-kryma-gotovyatsya-k-snegopadu-1133282124.html
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь, общество
Крымский мост: оперативные данные на утро понедельника

Очередей на Крымском мосту утром в понедельник нет

08:02 04.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичВид с Митридатской лестницы на Крымксий мост в Керчи
Вид с Митридатской лестницы на Крымксий мост в Керчи - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому мосту утром в понедельник свободно с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – говорится в сообщении.
Накануне очередей на мосту также не наблюдалось.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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