https://crimea.ria.ru/20231203/proezd-po-krymskomu-mostu-dannye-na-utro-voskresenya-1133208523.html
Проезд по Крымскому мосту: данные на утро воскресенья
Проезд по Крымскому мосту: данные на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 03.12.2023
Проезд по Крымскому мосту: данные на утро воскресенья
Движение по Крымскому утром в воскресенье свободно с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 03.12.2023
2023-12-03T09:02
2023-12-03T09:02
2023-12-03T09:02
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/14/1117771492_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1295aedc465ac320159b072c71994655.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Движение по Крымскому утром в воскресенье свободно с двух сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
https://crimea.ria.ru/20231027/v-kurortnoy-olenevke-rekonstruiruyut-dorogi-za-650-mln-1132371006.html
крымский мост
керчь
тамань
краснодарский край
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/14/1117771492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0ac5e1310aa8b9d3666294a81d29e2cb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым, новости крыма
Проезд по Крымскому мосту: данные на утро воскресенья
Проезд по Крымскому мосту в воскресенье утром со стороны Керчи и Тамани свободен