https://crimea.ria.ru/20231201/zatopleny-pavodkom-kogda-otkroyutsya-peschery-kizil-koba-i-skelskaya-1133233202.html

Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская

Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская

Пещеры Красная и Скельская в Крыму закрыты для посещения – их затопило паводком подземных рек. Вода сойдет через несколько дней, сказал РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T07:48

2023-12-01T07:48

2023-12-01T08:04

эксклюзивы риа новости крым

пещеры в крыму

природа

геннадий самохин

кфу (крымский федеральный университет)

алексей левитский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Пещеры Красная и Скельская в Крыму закрыты для посещения – их затопило паводком подземных рек. Вода сойдет через несколько дней, сказал РИА Новости Крым спелеолог, заместитель директора по науке НСПК "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.После паводка работникам потребуется несколько дней, чтобы расчистить дорожки, убрать глину и песок. Какова ситуация в знаменитых крымских пещерах, куда пока не стоит идти, а какие из них стоит посетить прямо сейчас – в нашем материале.Красная пещера (Кизил-Коба)Кизил-Коба сейчас закрыта для посещений и откроется после ликвидации последствий паводка. Обычно это происходит за несколько дней, уверяет Геннадий Самохин.Ученые проводят в Красной пещере постоянные измерения расхода воды, то есть того объема, который из нее выходит. По этому показателю можно судить, насколько поднимался уровень.По словам специалиста, минимальный расход воды в Красной пещере – 6 литров в секунду. Но иногда, когда выпадает большое количество осадков за короткое время, уровень воды в Кизил-Кобе поднимается стремительно, за час или два.Пещера СкельскаяВ Скельской пещере вода поднималась со скоростью примерно 1 метр в час, был затоплен весь средний ярус, рассказал директор ООО "Клуб путешественников" Алексей Левитский.На данный момент, по словам Левитского, вода уже ушла, но в верхнем ярусе намыла много глины и песка. Сейчас ведутся работы по очистке подземных маршрутов.Открыть пещеру для посещений директор пообещал через два-три дня, по завершении всех работ.Пещера "Таврида"Всех природных катаклизмов последних дней эта пещера "даже не заметила", рассказал Геннадий Самохин. Ее особенность в том, что над известняками находится слой глины, который не пропускает воду вообще. Там даже в самые сильные дожди нет никакой капели, из-за чего в ней нет сталактитов и сталагмитов.Что происходит в остальных крымских знаменитых пещерах?Что касается других знаменитых крымских пещер, то они относительно сухие. Во время дождей и таяния снегов там обычно лишь усиливается капель с потолка.Поэтому, по словам ученого, стоит посетить эти пещеры прямо сейчас, чтобы полюбоваться капелью и послушать звук падающей воды.Пещеры "Мраморная" и "Эмине-Баир-Хосар" были открыты для посещения 30 ноября, сообщается на их официальной странице в соцсети. Однако администарторы предупреждают, что дорога к ним сейчас заметена снегом, и проехать можно только на транспорте повышенной проходимости.Что касается пещер на Ай-Петри – "Геофизическая", "Ялтинская" и "Трехглазка" – то они находятся на территории Ялтинского природного завповедника, и для их посещения следует оформлять специальное разрешение на сайте ФГБУ "Заповедный Крым".Читайте также на РИА Новости Крым:Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца годаЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздникиКрымские пещеры вошли в тройку лучших для спелеотуризма в России

пещеры в крыму

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2023

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

пещеры в крыму, природа, геннадий самохин, кфу (крымский федеральный университет), алексей левитский