https://crimea.ria.ru/20231201/zatopleny-pavodkom-kogda-otkroyutsya-peschery-kizil-koba-i-skelskaya-1133233202.html
Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская
Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская
Пещеры Красная и Скельская в Крыму закрыты для посещения – их затопило паводком подземных рек. Вода сойдет через несколько дней, сказал РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T07:48
2023-12-01T07:48
2023-12-01T08:04
эксклюзивы риа новости крым
пещеры в крыму
природа
геннадий самохин
кфу (крымский федеральный университет)
алексей левитский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Пещеры Красная и Скельская в Крыму закрыты для посещения – их затопило паводком подземных рек. Вода сойдет через несколько дней, сказал РИА Новости Крым спелеолог, заместитель директора по науке НСПК "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.После паводка работникам потребуется несколько дней, чтобы расчистить дорожки, убрать глину и песок. Какова ситуация в знаменитых крымских пещерах, куда пока не стоит идти, а какие из них стоит посетить прямо сейчас – в нашем материале.Красная пещера (Кизил-Коба)Кизил-Коба сейчас закрыта для посещений и откроется после ликвидации последствий паводка. Обычно это происходит за несколько дней, уверяет Геннадий Самохин.Ученые проводят в Красной пещере постоянные измерения расхода воды, то есть того объема, который из нее выходит. По этому показателю можно судить, насколько поднимался уровень.По словам специалиста, минимальный расход воды в Красной пещере – 6 литров в секунду. Но иногда, когда выпадает большое количество осадков за короткое время, уровень воды в Кизил-Кобе поднимается стремительно, за час или два.Пещера СкельскаяВ Скельской пещере вода поднималась со скоростью примерно 1 метр в час, был затоплен весь средний ярус, рассказал директор ООО "Клуб путешественников" Алексей Левитский.На данный момент, по словам Левитского, вода уже ушла, но в верхнем ярусе намыла много глины и песка. Сейчас ведутся работы по очистке подземных маршрутов.Открыть пещеру для посещений директор пообещал через два-три дня, по завершении всех работ.Пещера "Таврида"Всех природных катаклизмов последних дней эта пещера "даже не заметила", рассказал Геннадий Самохин. Ее особенность в том, что над известняками находится слой глины, который не пропускает воду вообще. Там даже в самые сильные дожди нет никакой капели, из-за чего в ней нет сталактитов и сталагмитов.Что происходит в остальных крымских знаменитых пещерах?Что касается других знаменитых крымских пещер, то они относительно сухие. Во время дождей и таяния снегов там обычно лишь усиливается капель с потолка.Поэтому, по словам ученого, стоит посетить эти пещеры прямо сейчас, чтобы полюбоваться капелью и послушать звук падающей воды.Пещеры "Мраморная" и "Эмине-Баир-Хосар" были открыты для посещения 30 ноября, сообщается на их официальной странице в соцсети. Однако администарторы предупреждают, что дорога к ним сейчас заметена снегом, и проехать можно только на транспорте повышенной проходимости.Что касается пещер на Ай-Петри – "Геофизическая", "Ялтинская" и "Трехглазка" – то они находятся на территории Ялтинского природного завповедника, и для их посещения следует оформлять специальное разрешение на сайте ФГБУ "Заповедный Крым".Читайте также на РИА Новости Крым:Пропуск в Ялтинский горно-лесной заповедник можно продлить до конца годаЧто нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздникиКрымские пещеры вошли в тройку лучших для спелеотуризма в России
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
пещеры в крыму, природа, геннадий самохин, кфу (крымский федеральный университет), алексей левитский
Затоплены паводком: когда откроются пещеры Кизил-Коба и Скельская
В Крыму пещеры Кизил-Коба и Скельская были затоплены паводком и закрыты для посещений
07:48 01.12.2023 (обновлено: 08:04 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Пещеры Красная и Скельская в Крыму закрыты для посещения – их затопило паводком подземных рек. Вода сойдет через несколько дней, сказал РИА Новости Крым спелеолог, заместитель директора по науке НСПК "Пещера "Таврида" КФУ им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.
"Паводки в подземных реках – это совершенно нормальное явление, как и в надводных. Они связаны с обильным снеготаянием или с дождями. В Красной пещере в 2015 году были настолько сильные паводки, что изменилось русло реки и обнажились туфовые отложения. Обычно вода сходит в течение нескольких дней", – успокоил специалист.
После паводка работникам потребуется несколько дней, чтобы расчистить дорожки, убрать глину и песок. Какова ситуация в знаменитых крымских пещерах, куда пока не стоит идти, а какие из них стоит посетить прямо сейчас – в нашем материале.
Красная пещера (Кизил-Коба)
Кизил-Коба сейчас закрыта для посещений и откроется после ликвидации последствий паводка. Обычно это происходит за несколько дней, уверяет Геннадий Самохин.
Ученые проводят в Красной пещере постоянные измерения расхода воды, то есть того объема, который из нее выходит. По этому показателю можно судить, насколько поднимался уровень.
"У нас есть такой совместный проект с РАН и Институтом водных проблем, мы делаем еженедельные измерения расхода воды. Максимальный расход воды на этой неделе в пещере Красной мы не успели измерить, к сожалению. Но у нас был зафиксирован максимальный расход 25 кубометров в секунду, то есть 25 тонн воды в секунду – можете себе представить", – рассказал спелеолог.
По словам специалиста, минимальный расход воды в Красной пещере – 6 литров в секунду. Но иногда, когда выпадает большое количество осадков за короткое время, уровень воды в Кизил-Кобе поднимается стремительно, за час или два.
Пещера Скельская
В Скельской пещере вода поднималась со скоростью примерно 1 метр в час, был затоплен весь средний ярус, рассказал директор ООО "Клуб путешественников" Алексей Левитский.
"Пещера "Скельская" имеет три яруса, нижний всегда затоплен водой, на глубине 40 метров от входа в пещеру. Второй ярус – для спелеологов, и только верхний ярус оборудован для посещения. Вода поднималась со скоростью примерно 1 метр в час", – рассказал он.
На данный момент, по словам Левитского, вода уже ушла, но в верхнем ярусе намыла много глины и песка. Сейчас ведутся работы по очистке подземных маршрутов.
"У нас больше беды наделала речка, которая с гор спускалась перед пещерой, где-то на расстоянии 70 метров. Это так называемая эфемерная река, которая течет всего 2-3 раза в год, во время дождей. Она там много камней, веток, листьев с гор сносила, все это потом слетало в речку Узунджу, и это много беды наделало", – объяснил специалист.
Открыть пещеру для посещений директор пообещал через два-три дня, по завершении всех работ.
Пещера "Таврида"
Всех природных катаклизмов последних дней эта пещера "даже не заметила", рассказал Геннадий Самохин. Ее особенность в том, что над известняками находится слой глины, который не пропускает воду вообще. Там даже в самые сильные дожди нет никакой капели, из-за чего в ней нет сталактитов и сталагмитов.
"Такие пещеры, как Скельская и Красная, развиваются сверху вниз, то есть попадает снег, дождь, и под действием силы тяжести вода спускается вниз и расширяет каналы. А в "Тавриде" наоборот, сверху все было закрыто, и вода поступала из нижних водоносных горизонтов, поднималась вверх, давила и создавала такие красивые куполообразные структуры", – расскывает Самохин.
Что происходит в остальных крымских знаменитых пещерах?
Что касается других знаменитых крымских пещер, то они относительно сухие. Во время дождей и таяния снегов там обычно лишь усиливается капель с потолка.
"Это сухие пещеры, там только капель усиливается, больше становится сталактитов и сталагмитов. Лично мне всегда нравится вода в пещерах, это очень красиво", – делится впечатлениями спелеолог.
Поэтому, по словам ученого, стоит посетить эти пещеры прямо сейчас, чтобы полюбоваться капелью и послушать звук падающей воды.
Пещеры "Мраморная" и "Эмине-Баир-Хосар" были открыты для посещения 30 ноября, сообщается на их официальной странице в соцсети. Однако администарторы предупреждают, что дорога к ним сейчас заметена снегом, и проехать можно только на транспорте повышенной проходимости.
Что касается пещер на Ай-Петри – "Геофизическая", "Ялтинская" и "Трехглазка" – то они находятся на территории Ялтинского природного завповедника, и для их посещения следует оформлять специальное разрешение на сайте ФГБУ "Заповедный Крым".
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