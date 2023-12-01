https://crimea.ria.ru/20231201/rnkb-v-dva-raza-uvelichil-obem-vydach-ipoteki-samozanyatym-klientam-1133245258.html

РНКБ в два раза увеличил объем выдач ипотеки самозанятым клиентам

РНКБ в два раза увеличил объем выдач ипотеки самозанятым клиентам - РИА Новости Крым, 01.12.2023

РНКБ в два раза увеличил объем выдач ипотеки самозанятым клиентам

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) с начала года выдал самозанятым клиентам ипотечные кредиты на общую сумму около 2,5 миллиарда рублей; этот показатель в два раза РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T15:11

2023-12-01T15:11

2023-12-01T15:27

рнкб (пао)

кредит

ипотека

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) с начала года выдал самозанятым клиентам ипотечные кредиты на общую сумму около 2,5 миллиарда рублей; этот показатель в два раза превышает аналогичный за 2022 год, сообщает пресс-служба банка.В целом, с начала года банк предоставил кредитные средства самозанятым клиентам в размере свыше 3,5 миллиарда рублей, в том числе в рамках потребительских кредитов, автокредитов, а также программ рефинансирования, говорится в сообщении.На сегодняшний день количество клиентов, которые зарегистрировались в РНКБ в качестве самозанятых, составляет около 79 тысяч клиентов. Более 25 тысяч из них зарегистрировались в течение 2023 года, добавили в пресс-службе.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), кредит, ипотека, жилье в крыму