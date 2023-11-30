https://crimea.ria.ru/20231130/mozhet-li-vich-polozhitelnaya-mat-rodit-zdorovogo-rebenka-1133226994.html

Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка

Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка

ВИЧ-инфицированные родители могут родить здорового ребенка только в случае, если будут соблюдать все предписания специалистов. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T20:48

2023-11-30T20:48

2023-11-30T20:48

вич

екатерина доценко

минздрав крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133227729_0:62:3423:1987_1920x0_80_0_0_56bb2a29449c036f2cdbb523621b4f63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВИЧ-инфицированные родители могут родить здорового ребенка только в случае, если будут соблюдать все предписания специалистов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.В частности, при постановке на учет по беременности, женщине и ее партнеру необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Так как инфицирование может проходить на разных этапах, рекомендуется дважды пройти тест на ВИЧ – во второй половине беременности и перед родами."В случае выявления положительного ВИЧ-статуса, женщине на этапе беременности назначаются антиретровирусные препараты. Во время родов роженице внутривенно также вводят специальные препараты", – продолжила специалист.Кроме того, в течение первых 28 дней антиретровирусные препараты вводятся и новорожденному. Также исключается грудное вскармливание. Если все эти требования женщина выполняет правильно и вовремя, то шансы родить здорового ребенка очень высоки, подчеркнула Доценко.Ранее специалисты указали, что ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан в возрасте 40 - 49 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вич, екатерина доценко, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, видео