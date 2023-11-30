Рейтинг@Mail.ru
Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231130/mozhet-li-vich-polozhitelnaya-mat-rodit-zdorovogo-rebenka-1133226994.html
Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка
Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка
ВИЧ-инфицированные родители могут родить здорового ребенка только в случае, если будут соблюдать все предписания специалистов. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T20:48
2023-11-30T20:48
вич
екатерина доценко
минздрав крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133227729_0:62:3423:1987_1920x0_80_0_0_56bb2a29449c036f2cdbb523621b4f63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВИЧ-инфицированные родители могут родить здорового ребенка только в случае, если будут соблюдать все предписания специалистов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.В частности, при постановке на учет по беременности, женщине и ее партнеру необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Так как инфицирование может проходить на разных этапах, рекомендуется дважды пройти тест на ВИЧ – во второй половине беременности и перед родами."В случае выявления положительного ВИЧ-статуса, женщине на этапе беременности назначаются антиретровирусные препараты. Во время родов роженице внутривенно также вводят специальные препараты", – продолжила специалист.Кроме того, в течение первых 28 дней антиретровирусные препараты вводятся и новорожденному. Также исключается грудное вскармливание. Если все эти требования женщина выполняет правильно и вовремя, то шансы родить здорового ребенка очень высоки, подчеркнула Доценко.Ранее специалисты указали, что ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан в возрасте 40 - 49 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1e/1133227729_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_f46c543e40ae518202cbf023bf633ead.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вич, екатерина доценко, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, видео
Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка

У ВИЧ-положительной матери есть шанс родить здорового ребенка – врач

20:48 30.11.2023
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВИЧ-инфицированные родители могут родить здорового ребенка только в случае, если будут соблюдать все предписания специалистов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.
"Родить здорового ребенка можно, но при условии выполнения всех рекомендаций врача", – сказала Доценко.
В частности, при постановке на учет по беременности, женщине и ее партнеру необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Так как инфицирование может проходить на разных этапах, рекомендуется дважды пройти тест на ВИЧ – во второй половине беременности и перед родами.
"В случае выявления положительного ВИЧ-статуса, женщине на этапе беременности назначаются антиретровирусные препараты. Во время родов роженице внутривенно также вводят специальные препараты", – продолжила специалист.
Кроме того, в течение первых 28 дней антиретровирусные препараты вводятся и новорожденному. Также исключается грудное вскармливание. Если все эти требования женщина выполняет правильно и вовремя, то шансы родить здорового ребенка очень высоки, подчеркнула Доценко.
Ранее специалисты указали, что ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан в возрасте 40 - 49 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму
Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму
 
ВИЧЕкатерина ДоценкоМинздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:48Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка
20:34Когда в Севастополе после шторма запустят морской транспорт
20:12Как работают порты Крыма и Севастополя после шторма
19:57Вода уходит из подтопленных районов Евпатории – МЧС
19:46Национализированные рыбные предприятия в Крыму выставят на аукцион
19:29В Крыму без электричества остаются около четырех тысяч абонентов
19:03Чем важно для России освобождение Авдеевки – военный эксперт
18:46Клиенты РНКБ оплатили налоги в банке на 1,5 миллиарда рублей
18:43ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у благополучных граждан старше 40 лет
18:28Поездов из Крыма в Москву и обратно на Новый год будет больше
18:22На горной дороге в Крыму столкнулись два "КрАЗа": есть пострадавший
18:01Директора предприятия в Евпатории обвиняют в получении взятки
17:52Стрельба на Северном молу в Севастополе – что происходит
17:40Аксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в Крыму
17:22В Симферополе за хищение 3,2 миллиона у пенсионерки осужден мошенник
17:07В Крымэнерго незаконно требовали от абонента 86 миллионов – прокуратура
16:57Сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей
16:48В Госдуме одобрили эксперимент с гостевыми домами в Крыму
16:30В Крыму без света остаются более 10 тысяч абонентов – Аксенов
16:21Полный контакт: каратист из Крыма стал лучшим на Чемпионате мира
Лента новостейМолния