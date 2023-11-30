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Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка
Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка
ВИЧ-инфицированные родители могут родить здорового ребенка только в случае, если будут соблюдать все предписания специалистов. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T20:48
2023-11-30T20:48
2023-11-30T20:48
вич
екатерина доценко
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здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВИЧ-инфицированные родители могут родить здорового ребенка только в случае, если будут соблюдать все предписания специалистов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.В частности, при постановке на учет по беременности, женщине и ее партнеру необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Так как инфицирование может проходить на разных этапах, рекомендуется дважды пройти тест на ВИЧ – во второй половине беременности и перед родами."В случае выявления положительного ВИЧ-статуса, женщине на этапе беременности назначаются антиретровирусные препараты. Во время родов роженице внутривенно также вводят специальные препараты", – продолжила специалист.Кроме того, в течение первых 28 дней антиретровирусные препараты вводятся и новорожденному. Также исключается грудное вскармливание. Если все эти требования женщина выполняет правильно и вовремя, то шансы родить здорового ребенка очень высоки, подчеркнула Доценко.Ранее специалисты указали, что ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан в возрасте 40 - 49 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму
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вич, екатерина доценко, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, видео
Может ли ВИЧ-положительная мать родить здорового ребенка
У ВИЧ-положительной матери есть шанс родить здорового ребенка – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВИЧ-инфицированные родители могут родить здорового ребенка только в случае, если будут соблюдать все предписания специалистов. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист минздрава Крыма по ВИЧ-инфекции у детей Екатерина Доценко.
"Родить здорового ребенка можно, но при условии выполнения всех рекомендаций врача", – сказала Доценко.
В частности, при постановке на учет по беременности, женщине и ее партнеру необходимо пройти тестирование на ВИЧ. Так как инфицирование может проходить на разных этапах, рекомендуется дважды пройти тест на ВИЧ – во второй половине беременности и перед родами.
"В случае выявления положительного ВИЧ-статуса, женщине на этапе беременности назначаются антиретровирусные препараты. Во время родов роженице внутривенно также вводят специальные препараты", – продолжила специалист.
Кроме того, в течение первых 28 дней антиретровирусные препараты вводятся и новорожденному. Также исключается грудное вскармливание. Если все эти требования женщина выполняет правильно и вовремя, то шансы родить здорового ребенка очень высоки, подчеркнула Доценко.
Ранее специалисты указали, что ВИЧ в Крыму стали чаще выявлять у социально благополучных граждан в возрасте 40 - 49 лет.
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