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Крымский мост: обстановка утром в четверг - РИА Новости Крым, 30.11.2023
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Крымский мост: обстановка утром в четверг
Крымский мост: обстановка утром в четверг - РИА Новости Крым, 30.11.2023
Крымский мост: обстановка утром в четверг
У досмотровых пунктов на подъездах к Крымскому мосту в четверг утром очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 30.11.2023
2023-11-30T08:05
2023-11-30T08:13
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
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тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов на подъездах к Крымскому мосту в четверг утром очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
https://crimea.ria.ru/20231128/dvizhenie-v-tsentre-alushty-perekroyut-na-dva-dnya--prichina-1133158869.html
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост: обстановка утром в четверг

Движение по Крымскому мосту свободно с обеих сторон

08:05 30.11.2023 (обновлено: 08:13 30.11.2023)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов на подъездах к Крымскому мосту в четверг утром очередей нет. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сказано в сообщении.
Крымский мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Проезд по Крымскому мосту разрешен только для автомобилей массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Для проезда по мостовому переходу через Керченский пролив автомобилистам необходимо предоставить транспортное средство для обязательного досмотра. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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